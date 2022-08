El obispo Luis Fernández habló sobre el caso del abuso sexual en el Colegio San José

El obispo de Rafaela, Luis Fernández, habló por primera vez sobre el caso del abuso sexual en el Colegio San José, después de más de un año de la denuncia judicial. En declaraciones al programa “Conceptos”, sentenció: “Al primero que hay que estar ayudando es a la víctima. La iglesia hoy lo tiene muy claro”.

“Me acuerdo cuando la invité a la mamá a venir. Quería decirle como la Iglesia busca eso. No llegamos a un acuerdo, porque se proponían cosas que no estaban a mi alcance: suspender, que diga yo quién había sido... ¿Cómo voy a decir yo quien fue si no estaba ahí? ¿Cómo voy a culpar a una persona si no tenía nada. Pero sí comprendía los sentimientos de una madre.”, agregó.

“Si pudiera hacer algo para que la verdad reluzca... sería tristísimo si la Iglesia llega a encubrir, porque entonces ya no sería el Evangelio, ya no sería la Iglesia de Jesús”, añadió.

“Nos tendríamos que ir, dar vergüenza. Por eso el dolor en mi corazón. ¿Cómo hacer a ayudar a una víctima, a una familia? Y encima, después recibir todo lo que se recibió”, completó.