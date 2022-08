Diputada rafaelina afirma que “Estamos atravesando una crisis educativa sin precedentes en Santa Fe”

El conflicto entre docentes y el gobierno por mejoras laborales se sigue agravando, lo que deja a los estudiantes santafesinos nuevamente sin clases. Después de dos años muy difíciles para la educación presencial y en un mes dónde sólo habrá 12 días de clases, la preocupación de las familias y las críticas sobre la gestión provincial van en aumento.

En este sentido, la nacida en Rafaela, hoy diputada socialista Gisel Mahmud, se expresó sobre el tema: “La falta de un plan educativo del Gobierno de Omar Perotti es evidente. Estamos ante una crisis sin precedentes en la educación santafesina y no podemos seguir perdiendo más días de clases. Necesitamos que el Ejecutivo Provincial reaccione, que jerarquice a los docentes y que asuma un compromiso claro para que nuestros chicos estén dentro de las aulas aprendiendo, porque el daño que les estamos haciendo a su futuro será irreversible”. Esta semana, la novedad fue que los gremios docentes de la provincia anunciaron la continuidad de los paros, estableciendo nuevas medidas de fuerza. En este marco, la legisladora dijo que “… a esta altura, a nadie le sorprende que los conflictos no finalicen. Es más, pareciera que el Ministerio de Educación los promueve. Entre otras cosas, se destitularizaron a más de 500 docentes, se eliminó la cláusula gatillo, no se actualizaron los fondos de los comedores escolares, prometieron que las escuelas iban a estar listas para la vuelta a la presencialidad, pero cuando volvimos no vimos ningún tipo de inversión. Sólo para enumera algunas cosas”.

Un proyecto para relevar escuelas de Santa Fe

Días atrás, Mahmud compartió una actividad con estudiantes del secundario en el recinto de la Cámara de Diputados, donde en las distintas intervenciones, como en los proyectos que propusieron, se puso en evidencia que más de la mitad de una veintena de establecimientos educativos reclamaban y denunciaban la situación de abandono, no sólo de su escuela, sino también la de todas en la provincia. Estos encuentros derivaron en la presentación de un proyecto legislativo en el recinto, solicitando información y la puesta en marcha de mejoras edilicias para dichas escuelas.

“Los estudiantes nos contaron de primera mano la situación de precariedad en la que viven diariamente en esta escuela, pero sabemos que se repite en muchas. Hay evidencia del deterioro de las instalaciones, la ruptura de paredes y mobiliario, e incluso la falta de higiene en las instalaciones sanitarias, cuestiones que son factores que afectan el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. La misma situación se repite en muchas otras de la provincia”, y continuó: “en Santa Fe las cifras son alarmantes: 8 de cada 10 escuelas no cuenta con los mantenimientos ni elementos esenciales como rampas y baños en condiciones, cuando el Gobierno Provincial no utiliza los fondos que tiene disponibles, ya que invirtió solo $3 de cada $ 10 que tenía presupuestado”.

Y finalizó: “Esperamos realmente que el gobierno reaccione, haga lo que tiene que hacer y que, de manera urgente, convoque a la comunidad educativa a discutir y consensuar el futuro de la educación en Santa Fe”.