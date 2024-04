Confirmaron el paro de municipales para este martes

En las últimas horas, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) confirmó que, junto al STMR (Rosario) y ASOEM (Santa Fe), llevarán a cabo una medida de fuerza por 24 horas para este martes.

“En el marco del reclamo por una recomposición salarial para el mes de marzo, la Alianza Intersindical SEOM-STMR-ASOEM llevará adelante un PARO TOTAL DE ACTIVIDADES este martes 09/04″, indicaron en un comunicado.

“Al no haber recibido una propuesta acorde a lo pretendido, desde SEOM confirmamos que LA MEDIDA DE FUERZA SE ENCUENTRA FIRME en las localidades adheridas a la organización gremial”, agregan.

Así lo confirmó Darío Cocco, Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) en diálogo con VíaRafaela. “Hay un plan de lucha”, adelantó.

El mismo, claro, está supeditado a que no haya ningún acuerdo salarial en la previa. Pero, por ahora, no hay novedades. En el caso de continuar la negociación por no alcanzar ningún acuerdo, habría otro paro, en este caos de 48 horas, para el día martes 16 y miércoles 17 de abril.