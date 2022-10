Caminos de la Ruralidad sumó nuevas trazas en Josefina y Villa San José

En el marco del programa Caminos de la Ruralidad, el gobierno provincial dejó inauguradas dos nuevas trazas de caminos rurales en las localidades de Josefina y Villa San José, del departamento Castellanos. En total, se realizaron obras en más de 17 mil metros de caminos, implicando una inversión que supera los 57 millones de pesos.

En cada inauguración estuvieron también presentes presidentes comunales de localidades vecinas del departamento Castellanos, el secretario de Industria Claudio Mossuz y representantes de la producción de cada localidad.

Los actos inaugurales fueron encabezados por el subsecretario de Infraestructura Rural del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Matías Giorgetti, quien afirmó que “esta es una política encabezada por nuestro gobernador Omar Perotti. Acá se identifica claramente una necesidad del sector rural, que cada día produce, trabaja e invierte en nuestro territorio. No es más que estar al pie de las circunstancias. Nuestro desafío es hoy generar cada vez más estabilizados pétreos. De ahora en más los productores y vecinos de cada comuna son los guardianes del camino”.

Además, el funcionario anticipó que “queremos seguir apostando a este sector, generando arraigo y estamos pensando para 2023 en la inversión en ‘Corredores Lácteos’, los invitamos a acompañarnos en este nuevo desafío en el cual esperamos llegar a buen puerto”.

Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, valoró el programa Caminos de la Ruralidad y remarcó que “es un plan estratégico que tiene el objetivo de darle accesibilidad permanente a los tambos, a las industrias y a las escuelas rurales. Tenemos en todos los niveles de gobierno autoridades totalmente identificadas con hacer cosas para la ruralidad. Además, venimos a inaugurar algo que firmamos hace pocos meses, lo que demuestra que no solamente decimos, sino que las intenciones se materializan en obras concretas. En el departamento estamos superando los 130 kilómetros de caminos rurales, con casi 400 millones de pesos que se están aportando desde el gobierno provincial para este programa”.

La traza de Josefina

La traza inaugurada en Josefina se extiende en 9809 metros, tramo al que se agregaron otros 1200 metros en calidad de reposición. En total, la provincia invirtió en este camino más de 34 millones de pesos. La obra beneficia a 4 productores lácteos, que producen más de 5,4 millones de leche cruda al año, 2 ganaderos, un apicultor y 6 agricultores con una producción superior a las 2,2 mil toneladas de soja y maíz al año. Además, garantiza la accesibilidad a la Escuela Rural nº990 “Manuel Belgrano”, la cual cuenta con 15 alumnos y 3 docentes. Finalmente, vale destacar que este camino conecta también a la fábrica de quesos “Don Silvano”, la cual cuenta con 14 empleados, dándole previsibilidad a una unidad productiva que genera empleo y valor agregado en origen.

La presidente comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi, aseguró que “estamos agradecidos con todos los que hicieron posible esta obra. Estoy inmensamente contenta porque este programa es importantísimo para el sector rural. Quienes estuvieron viviendo en el campo o estuvieron relacionados a la zona rural saben de la importancia de tener un mejorado. Darle la posibilidad a nuestros alumnos rurales de que un día de lluvia puedan acudir al colegio es importantísimo. Y no solo eso: esta obra implica que puedan salir de su explotación para ir a su casa, o salir de su casa para hacer una compra, o poder ser asistidos en una emergencia médica”.

Por su parte, la directora de la mencionada institución educativa, Raquel Mangianti, dijo que “apostar a la ruralidad es apostar al futuro. La ciudad depende en gran medida de la ruralidad. Si no beneficiamos a esta gente que todavía quiere vivir en el campo, nada podemos lograr. Los días de lluvia solo podían venir los chicos cuyas familias tienen camionetas, que eran uno o dos. Ahora todos van a tener las condiciones para venir”.

La de Villa San José

La traza inaugurada en Villa San José tiene una extensión de 6346 metros y para su obra la provincia destinó una inversión superior a los 22 millones de pesos. A través de este camino tendrán plena conectividad unos 10 productores lecheros que extraen más de 11 millones de litros de leche cruda al año. También se beneficiarán 4 agricultores con más de 1200 toneladas anuales de soja y maíz, un productor ganadero y 2 apicultores.

En el acto, el presidente comunal Julio César Forni detalló que “este camino es muy necesario para toda la producción, para la gente que viene al pueblo, lleva los chicos al colegio o necesita salir por cuestiones de salud. Hoy podemos decir que el 100% de los tambos de la localidad están con mejorados, con estabilizados y es una garantía para saber que cuando el clima está mal, igualmente se llega al pueblo”. Además, agregó que “no solo se hizo lo correspondiente al convenio, sino que se hizo más, alcanzando casi 8 kilómetros. Fue un esfuerzo grande de la comuna, la provincia y cada productor”.

Por su parte, el director provincial de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenklusen, agradeció “a la comuna de Villa San José porque fue capaz de tomar el programa y hacer el camino en un tiempo realmente increíble. Es ejemplificadora la manera de trabajar del personal de la comuna. Estos caminos son el futuro nuestro, acá tenemos tambos cada vez más grandes, y si no aseguramos que la producción salga no tiene futuro ni previsibilidad. Si no tenemos infraestructura rural que son caminos, conectividad y electricidad no tenemos previsibilidad. Estoy agradecido al gobierno provincial que entendió que la infraestructura rural es clave para la producción”.

Finalmente, Darío Dell Erba, productor agropecuario de la zona, explicó que “es un proyecto de muchos años que la producción necesitaba y no se podía concretar. Caminos de la Ruralidad vino a hacerlo posible y hacernos participar a todos, lo que creo que es una virtud de este programa. No es sólo el hecho de poder concretarlo sino que también nos involucremos y tengamos la responsabilidad de cuidarlo y sostenerlo en el tiempo”.