Calvo, Senn y Caruso recibieron el certificado de senador y concejales electos

En el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe desarrolló el acto de proclamación de autoridades electas en los comicios del 10 de septiembre, dónde el senador provincial Alcides Calvo, al ser electo y renovar su banca en la Cámara de Senadores, recibió un diploma en reconocimiento por ser elegido por los habitantes del Departamento Castellanos.

De la misma manera fueron galardonados, el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, la Vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, el cuerpo de Diputados, Senadores, comisiones comunales y municipales.

Estos diplomas reflejan la confianza depositada por los Santafesinos en cada una de las autoridades elegidas que hoy han sido reconocidas y reflejan el compromiso de quienes van a asumir sus funciones el próximo 10 de diciembre para desempeñarse en la labor pública.

El presidente del Tribunal Electoral, Daniel Erbetta, felicito a cada uno de los espacios políticos por el compromiso y el comportamiento durante el proceso electoral, remarcando que no surgieron anomalías en ningún momento de los comicios, además destacó la labor realizada y agradeció a cada uno de los que forman parte de este tribunal.

Al respecto Calvo expresó “Es una alegría estar hoy aquí recibiendo el diploma del tribunal electoral gracias a la confianza depositada en mi trabajo por los habitantes del Departamento Castellanos, voy a representar a todos ellos por un periodo más desde la banca del senado, a quienes me han elegido pero también a quienes eligieron otra opción, como siempre lo he hecho, escuchando a todos los vecinos y a todas las instituciones con sus proyectos, por eso no queda más que agradecer a todos y la mejor manera es trabajando para que el departamento crezca y que cada vecino se sienta representado.”

El acto formal se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe. Senn y Caruso fueron reconocidos por el Tribunal Electoral de la Provincia junto con demás intendentes, presidentes comunales y concejales electos el pasado 10 de septiembre.

Más allá de las formalidades Senn y Caruso afrontan el desafío local del rearmado del espacio político al que representan y de liderar la opción en el concejo municipal.

La fórmula que encabezó la lista junto al actual Intendente Luis Castellano preparan su labor legislativa y remarcan continuamente el gran compromiso que sienten con la ciudadanía y continuar teniendo la impronta de estar en todos los barrios de la ciudad ante cualquier necesidad, siendo el nexo de la política y la sociedad.

Resta el acto del 7 de diciembre en el concejo municipal donde tomarán jura, y allí deberán delinear nuevas líneas para con el interior del espacio también.