Atlético de Rafaela visita a Güemes de Santiago del Estero, desde las 20, por la 7° fecha de la zona B de la Primera B Nacional. Será la primera vez que los santiagueños jugarán en el imponente estadio único “Madre de Ciudades”. El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y lo televisa TyC Sports Play.

La “Crema” logró su primera victoria recién la semana pasada, luego de una derrota y cuatro empates, la enorme mayoría sin goles. Pero, se repuso como local, con una goleada.

Walter Otta viajó con 20 jugadores, lo que hace suponer que aún no tiene definido el equipo que ingresará al estadio. Se estima que Esquivel recuperará la titularidad, saliendo Marcos Gimenez. Jorge Molina también no estaría en el once inicial, pero no se sabe quien ocupará su lugar: Enzo Avaro, Federico Recalde o Alex Luna. El que no regresa es Calderara, que se sigue reponiendo de una lesión.

Los locales marchan punteros, con cuatro triunfos y dos empates, uno de ellos, en la última fecha. La localía es su fortaleza principal: lleva 13 partidos sin perder, si contamos los partidos del anterior torneo (12 victorias, un empate).