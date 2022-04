En el mediodía de este miércoles, un grupo de vecinos de Rafaela se manifestó en las escalinatas del Municipio en reclamo de la situación de los alquileres en la ciudad. Precios altos, requisitos imposibles de cumplir fueron algunas de las quejas. Para avalar esto, presentaron 2.000 firmas registradas digitalmente y una serie de propuestas, tanto al Ejecutivo como al Concejo Municipal.

Cristian Ávalos, quien fuera candidato a concejal por el Frente Social y Popular, en diálogo con la prensa, contó que “Lo que estamos dándonos cuenta que hay una situación muy difícil en el mercado: hay menos lugares para alquilar. Esto hace que, al aumentar la demanda y achicarse la oferta, aumentaron los precios estrepitosamente. Hoy el Salario Mínimo Vital y Móvil está en $39.000 y hay casas de una sola habitación están eso. Hay casas a $50.000 y de ahí, para arriba. Y si no se alquila, aumenta a $60.000. Incluso, por encima de la inflación”.

“Los requisitos son imposibles de cumplir por parte de las familias, de trabajadores y trabajadoras y jóvenes que quieren proyectar su futuro y que terminan hacinados. Todo porque no se cumple con el derecho a una vivienda digna. No lo decimos nosotros, sino que lo dice la Constitución y un montón de tratados internacionales. Es por ello que venimos a la Municipalidad, para pedir una reunión, y con algunas propuestas concretas”, agregó.

Entre las medidas presentadas y dispuestas a ser debatidas en una audiencia - la cual fue solicitada con el aval de 2.000 firmas- se encuentran:

Una es un 0800 municipal para tomar los reclamos por estos impuestos que no deben pagar los inquilinos. Hay impuestos que les toca pagar a los locatarios, los termina pagando el inquilino. Al menos, vimos eso en el 50% de los casos que vimos. Pero también otros tipos de abusos. No son todas las inmobiliarias, pero sí lo hacen.

Campaña publicitaria con los derechos de los inquilinos.

Un impuesto a las viviendas vacías, cuando tienen más de dos. No hay que esperar a impuestos provinciales o nacionales, se puede hacer eso con una sobretasa en la Tasa General de Inmuebles y empujar a que entren más inmuebles en oferta e intervenir así en los precios.

“En Rafaela, el 25% de la población está alquilando. Es una enorme cantidad de gente que no tiene acceso a la vivienda. El déficit habitacional de Rafaela es de 7.000 viviendas. Eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, y por eso queremos algún tipo de política pública clara que nos permita acceder a un techo y no a destinar gran parte de los ingresos a que no te de la lluvia”, dijo Ávalos.