Villa Arias: familias en alerta por la situación de la Escuela “Jaime Harris”

El temporal del último 16 de diciembre que azotó nuestra ciudad y la región trajo graves consecuencias a en el distrito y Villa Arias no fue la excepción; en particular a la Escuela N° 7 “Jaime Harris”, cuya situación mantiene en alerta a toda la comunidad, no solo la educativa.

Por este motivo, vecinos de la localidad, se movilizaron hasta el establecimiento educativo para reclamar por la reactivación de las obras, que se encuentran paralizadas y visibilizar la problemática a pocos días del comienzo de un nuevo ciclo lectivo.

Vecinos de la comunidad de Villa Arias se autoconvocaron por la situación en la Escuela 7. Foto: Facebook

La escuela, que tiene más de 95 años sufrió daños estructurales , voladuras de techo, filtraciones, roturas de vidrios y pérdida de materiales. “Además de una gran pérdida en lo material y emocional que ello implica en su biblioteca, pasillos , comedor escolar y aulas que guardan tantos recuerdos”, dijeron los vecinos.

Fueron convocadas las Diputada Provincial Abigail Gómez y la concejal Andrea Vogel, quienes “se comprometieron a llevar la voz de la comunidad educativa tanto a la Cámara de Diputados, como al Concejo Deliberante y gestionar el avance de obras; que hasta el momento tienen un presente estancado”, explicaron.

“A punto de cumplirse el plazo de días de la emergencia sanitaria, nada se ha hecho en el interior del edificio”, reclamaron.

Preocupa la situación de la Escuela 7 de Villa Arias. Foto: Facebook

Finalmente, quienes asistieron a la convocatoria señalaron que están “hartos de exigir una respuesta clara y real a los tiempos que se aproximan; somo una localidad a 7Kms de Punta Alta y parecemos olvidados”, indicaron.

Cabe destacar que Villa Arias en los últimos años sufrió varios inconvenientes en el ámbito educativo durante los últimos años, tal los casos del incendio en el Jardín 911, posteriormente la pandemia y 4 meses sin clases en el 2023 por problemas en la instalación de gas en la escuela.