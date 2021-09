A través de un comunicado la agrupación “Sororas Pehuen Co” manifestaron el total repudio a la resolución tomada por el Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales el último jueves, durante la 13ª Sesión Ordinaria. En la misma se aprobó por unanimidad un proyecto de resolución del bloque “Juntos” en el que se solicita al Gobierno Nacional y a la Jefatura de la Unidad de Atención Integral local de ANSES, la reapertura de los puntos de contacto ubicados en las localidades de Pehuen Co, Bajo Hondo y Calderón.

Agregaron, “Desde Pehuen Co entendemos que este fallo está dictado sin ningún tipo de (re)conocimiento de lo que sucede, por lo menos, en nuestra localidad, que quienes lo legislaron se arrogan nuestra representación como vecinos del distrito pero no se toman ni por un momento el trabajo de corroborar en el territorio lo que escuchan de “algunos vecinos”, haciendo de lo particular lo general y operando con desidia e irresponsabilidad desde las bancas que deberían honrar”.

En otra parte del escrito continuaron, “no debería ser necesario volver a aclarar que nuestra agrupación no pertenece a ningún bloque o partido político”.

Trabajo de la agrupación en la localidad balnearia Vía Punta Alta

“Dicho esto nos vemos en la necesidad de decirles que este tipo de resoluciones invisibiliza el trabajo que desde nuestra agrupación venimos haciendo desde antes, durante y por supuesto continuamos haciendo con la ANSES”.

Además, agregaron que “en Pehuen Co, solo durante el año 2020 hasta el día de la fecha se tramitaron: 15 AUH (Consulta y trámite), 10 Tarjetas Alimentarias (consulta y tramite), + 20 Presentaciones de declaración jurada, 5 Tarifa Hogar (consulta y tramite), 2 Progresar (consulta y tramite) 2 Jubilaciones, 2 monotributos sociales y 1 Pensión por discapacidad, entre otros tramites sin contabilizar como fue el asesoramiento en los trámites para cobrar las IFE y los Fondos de emergencia para mujeres en situación de violencia”.