El papá de la pequeña Alaia de 2 años convocó para el próximo jueves 21 de octubre a una marcha pacífica para pedir justicia, a un mes de la muerte de su hija. El punto de concentración será en Rivadavia y Murature a las 11 hs.

Según la autopsia realizada al cuerpo de la menor de 2 años que ingresó sin vida al Hospital Municipal “Eva Perón” el 21 de septiembre, la nena murió por asfixia en el contexto de una agresión sexual. Presentaba distintos tipos de lesiones en varias partes del cuerpo y en la zona genital.

Por el caso, está detenido Mario Alberto Barroz, un expolicía que no formaba parte de la fuerza de seguridad desde el año 2019 y era padrastro de la víctima.

Mario Alberto Barros Vía Punta Alta

Brian Caro, el papá de la nena publicó, “les pido a toda persona que me quiera acompañar, voy a hacer una marcha para pedir justicia por mi hija ALAIA, la reina de papá, para que esto no quede así nomás que no sea un caso más y no quede en la nada.