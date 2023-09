Nicolás Aramayo, abogado, actual presidente del Concejo Deliberante y candidato a intendente de Coronel Rosales por Juntos por el Cambio, manifestó sus propuestas en una entrevista radial en el programa Contalo Como Quieras en Fm del Mar (100.1).

“Estoy transitando el sexto año como concejal y llevo un camino legislativo de acompañamiento a la gestión municipal, por eso mismo en forma natural se me da la posibilidad de ser candidato del espacio de Juntos”, indicó Aramayo.

“Soy joven para lo que se considera estar en política, pero siempre resalto que hay experiencia y equilibrar hace un buen resultado de lo que nosotros proponemos. Antes de aceptar la candidatura, lo hablé con mi esposa, también por mi pequeño hijo”, agregó.

Aramayo ante la pregunta de la periodista Viviana Montenegro de qué sintió cuando lo eligieron desde su partido político como candidato, manifestó, “Es una satisfacción en lo personal, porque nunca tuve que forzar nada para que depositaran en mí la confianza para ser el candidato, más allá que la política tiene sus sinsabores que te amoldan, sin cambiar mis valores, mis convicciones, me mantuve el rol de concejal, el presidente de mi bloque y después como presidente del Concejo y no cambié”.

“Muchas veces me han dicho que soy demasiado tranquilo para expresarme, que no tenía la personalidad ajustada para hacer política. Yo creo que en la política deben participar todos”.

“Si la gente me vota, voy a continuar con lo que se hizo bien en la gestión y voy a cambiar lo que se hizo mal. Mi prioridad será la mejora en los servicios municipales. Lo vemos todos los días como los vecinos de todos los barrios se quejan con las calles que están intransitables, la motoniveladora no pasa, no hay regularidad en los servicios, faltan luminarias, hay que expandir la red de agua potable. Por eso mi principal rol como intendente y mi compromiso será mejorar la prestación de los servicios, por eso ya tengo delineado, y no lo digo sólo como un discurso, sino que tenemos que dividir la ciudad en cuatro ejes de trabajo, para que los servicios lleguen de manera más frecuente”.