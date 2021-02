“Si queremos volver a las escuelas lo podemos hacer porque pueden dar una presencialidad segura”, afirmó la presidente del Concejo Escolar Andrea Vogel la semana pasada, en ocasión de la convocatoria por el “Regreso a las aulas” que se realizó en la Plaza Belgrano.

“Desde nuestro lugar como Concejo Escolar nos competen cuestiones relacionadas a la infraestructura, servicio de aguar, elementos de seguridad y el personal auxiliar y lo fuimos presentando en las reuniones de UGD donde están representados todos los sectores”, agregó en declaraciones a Punta Alta Visión.

“Fuimos notificados que podemos cubrir los cargos de auxiliares, ya sea reasignando y en caso de no poder hacerlo nombrar un suplente extraordinario. Esto nos permite que todas las escuelas estén en condiciones de higiene para recibir a los alumnos”, explicó Vogel.

De todos los establecimientos educativos de Coronel Rosales solo 2 no estarían en condiciones de recibir alumnos. “En el ex Colegio Nacional, ubicado en Villanueva 277, se realiza la reparación total de los sanitarios, obra que está en un 40%. y finalizaría en abril. En ese caso no se habilitará y continuarán las clases de forma vitual. El segundo caso se da en la Escuela Nº 4 (Quintana y Roca) que está afectado a la campaña de vacunación”, detalló la presidente del Consejo Escolar.

Finalmente Vogel señaló: “El regreso a la presencialidad deberá ser gradual, ya las inspectoras se encuentran trabajando en ello. Va a depender de la situación epidemiológica y variará de acuerdo a la realidad de cada comunidad educativa”.

Foto: Rolando Ramos.