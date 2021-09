La desaparición de Juan Raúl Bauer, quién se había ido a votar el sábado 11 de septiembre desde Punta Alta a la localidad de América y nunca llegó, dejó al descubierto la importancia de los medios de comunicación, del compromiso de los ciudadanos y del personal policial local y de la Provincia de Buenos Aires.

Esta búsqueda tuvo un final feliz y así lo transmitió su hija en Facebook:

Gabriela Bauer publicó, “Gracias infinitas por los mensajes, por la buena energía, por los que compartieron. Mi Papá está con NOSOTROS!!! A cuidarlo y mimarlo!!! GRACIAS!!!”

Además, la policía de Lanús, quién los halló durante la madrugada del jueves 16, se comunicó con este medio y expresó la importancia del compromiso de todos en la búsqueda.

“Mi nombre es Mariana soy personal policial, justamente con mi compañero de móvil fuimos alertados por un vecino el cuál nos refirió visualizar una persona mayor perdida, al momento de entrevistar con dicha persona se trataba del Sr. Bauer”.

“Quería agradecer a la página por el trabajo de compartir la búsqueda de paradero del mismo, gracias a que hubo varias publicaciones compartidas mediante Facebook, pudimos interiorizarnos que había familiares buscándolo. Desde ya les deseo lo mejor y sigan creciendo”.

Juan Raúl Bauer, de 69 años. Vía Punta Alta

Investigación:

El sábado 12 de septiembre Bauer fue visto por última vez cuando iba desde Punta Alta a la ciudad de América a votar y nunca llegó. Fuentes oficiales indicaron que, “el hombre de 69 años jamás sufragó” en la ciudad de América, Partido de Rivadavia. Además se habían comunicado con todos los hospitales de la zona, pero no estaba.

Bauer se había ido manejando un Volkswagen Gol verde, patente DBK 179. Este último, con una importante investigación del Gabinete Técnico Operativo de Punta Alta por la desaparición, se encontró con la información que el lunes 13 de septiembre a las 5 de la mañana, el hombre fue protagonista de un accidente de tránsito en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más precisamente en Paseo del Bajo y Avenida Gendarmería Nacional.

El rodado fue secuestrado, ya que según el informe, Bauer no poseía carnet de conducir ni seguro obligatorio. Pero él no salió lesionado y no necesito asistencia médica, por lo que se fue del lugar caminando.

Por último, este jueves 16, un móvil policial interceptó en la calle a Bauer a las 3.20 de la madrugada y éste le manifestó que estaba perdido. Su familia viajó y se reencontró con él.