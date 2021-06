Mañana sábado 12 y domingo 13 de junio se llevará a cabo en todo el país, la colecta anual de Cáritas bajo el lema, “En tiempos difíciles compartamos más”.

Por segundo año consecutivo, se basará la estrategia de recepción de alimentos no perecederos y recolección de fondos, en puntos estratégicos distribuidos en Coronel Rosales, como así también en las redes sociales y plataformas digitales de donación, de manera de equilibrar el tradicional formato presencial, afectado por las restricciones a la circulación producto de la pandemia de Covid-19.

Puntos de recepción:

Se recibirán únicamente por disposición sanitaria, alimentos no perecederos y Fondos (no se aceptarán por estos dos días ningún otro tipo de donación, pero si podrán llevarlo durante la semana a cada sede en sus horarios de atención). NO SE REALIZARÁ la modalidad “puerta a puerta”.

Sábado 12 de Junio

De 10 a 13 hs

- Sede Cáritas Cristo Rey (9 de Julio 1297)

- Parroquia Cristo Rey (San Martín 1284)

- 5 Esquinas Monumento a Güemes (9 De Julio y Jujuy)

- Cooperativa Obrera (Sáenz Peña y Rivadavia)

- Distribuidora Urquiza (Uriburu y Patagones)

- Escuela 9 (Estrada y Pellegrini)

- Capilla Santa María Reina (Chubut y Neuquén)

- Polideportivo La Nueva Bahía Blanca

- Escuela Primaria 10 (Salta 472)

- Plaza Barrio Ate III

- Buenos Aires y Los Andes

- Mendoza 545

- Ate VII (Casa 162 Calle Balcarce)

De 11 a 14 hs

- Córdoba y Belgrano

- Belgrano y Tucumán

- Escuela Nº 14

- Alvear y Tucumán

- Frente al Templo Saavedra - entre Alem y Alvear

- España y Alem

- Alvear y Libertad

- Plaza (Barrio ATE V)

- Corrientes y Libertad

- Saavedra y José Ingenieros

- Plaza MORENO

- Escuela Nº11

HORARIOS VARIADOS

De 10 a 13 hs

- SAN PABLO sede de Caritas (12 de Mayo 570)

- VIRGEN NIÑA (25 de Mayo e Islas Orcadas)

- Paso y Puerto Madryn

- Paso e Islas Orcadas

- Roca y Puerto Madryn (vereda Cooperativa Obrera)

De 11 a 14 hs

- ESTRELLA DEL MAR ( Villa del Mar)

- SUPERMERCADO PATAGONES (entre Espora y Murature)

De 10 a 13 hs

- Parroquia MARÍA AUXILIADORA (Rivadavia al 500)

- Sede Caritas (Paso 835)

-Capilla San Juan Evangelista y Soc. de Fomento de Albatros V

- Jardín de Infantes Estrada (Roca al 600)

- Brown y Alberdi (Cooperativa Obrera)

- Entrada a Base Naval puesto Cooperativa (Irigoyen y Colón)

- Boulevard Monumento a las Provincias, sobre Pellegrini

- Semáforos Céntricos alcancías.

10 hs

- CARITAS VILLA ARIAS (Panamá 500)

- Frente la capilla (José Hernández al 500)

- Miguel Cané y Nicaragua

- Nicaragua y José Hernández

- Nicaragua y Obligado

- Obligado y Panamá

- Miguel Cané al 400

- Barrio PAGO CHICO

Puntos de recolección Domingo 13 de Junio

- NUESTRA SEÑORA DE SAN NICOLAS de 10 a 12 hs - 16 a 18 hs