Catalina de 5 meses es una puntaltense que nació con una cardiopatía muy compleja y a los 21 días de vida, fue operada en Buenos Aires. En la actualidad, luego de una nueva cirugía, tendrá que volver a presentarse en el Hospital Garrahan el próximo 20 de enero. Su familia vende un bono de 150 pesos para cubrir los gastos.

Belén Reynoso, mamá de Cata publicó, “Cata tiene que presentarse el 20 de enero en el hospital Garrahan. Nosotras viajamos el 15 de noviembre al hospital Güemes donde fue operada y era controlada. Sus cardiólogos habían tomado la decisión de hacerle una operación que se llama univentricular. A Cata le hicieron un cateterismo el 20 de noviembre, pero no le fue muy bien, ya que necesitó oxigeno porque se complicó, pero gracias a Dios a los 5 días salió adelante ”.

Continuó, “volvimos a Punta Alta el 29 de noviembre y me presento en Bahía Blanca a un control de rutina con sus cardiólogas y con los estudios del cateterismo. Ella dice que no le cierra muy bien lo que ve en los estudios, y me comenta enviar a Cata al hospital Garrahan. Le dije que sí, que fuera mejor para mi hija”.

“El 20 de diciembre viajamos al nosocomio y el 21 nos presentamos. La evalúan médicos, cardiólogos y otros especialistas, y dicen que ellos evalúan hacerle otra operación que se llama viventricular, que es lo mejor que le puede pasar a Cata. Volvimos a nuestra ciudad el 25 de diciembre y el 27 me llaman para citarnos el 20 de enero. Necesito de la ayuda de toda mi ciudad una vez más, quiero lo mejor para mi hija por eso hago nuevamente una rifa como puedo ”, finalizó.

La rifa de un costo de 150 pesos se sortea el 16 de enero y tiene cuatro premios. Si querés colaborar comunicate al 2932-524605. Además tiene Mercado Pago.

Estudios de Catalina de Punta Alta. Rifa. Foto: Redacción Vía Punta Alta

