Miriam es una joven puntaltense que busca conocer a su progenitor para completar su identidad y necesita ayuda de la población.

Miriam habló con Vía y manifestó, “Mi nombre es Miriam Mendoza, y estoy buscando conocer a mi progenitor. Tengo 19 años y vivo en la ciudad de Punta Alta. Nací el 11 de mayo del año 2001, en el H.N.P.B. (Hospital Naval Puerto Belgrano)”.

Continuó, “mi madre se llama Sandra Mendoza; en la actualidad tiene 41 años pero me tuvo a los 21 y busco completar mi identidad, a pesar de que ella está totalmente en contra de mi objetivo”.

Mamá de Miriam Vía Punta Alta

“Durante toda mi vida, según dichos de mi mamá, yo era hija de un señor que vive en esta ciudad; lo busqué, comprobé mediante el diálogo que habían tenido una relación, pero al hacernos la prueba del ADN, el resultado fue negativo”, aclaró.

Indicó, “busqué nuevamente a mi madre y cuestioné sobre lo sucedido y mi origen; respondió que no se acordaba quién era y nunca más me dejó indagar sobre el tema. Parte de mi familia, con la que vivo hace muchos años, me apoya y acompaña en este camino”.

“Tomando como base mi edad, estimo que mi progenitor tuvo un vínculo con mi madre en Agosto-Septiembre del 2000″, recalcó.

“Quisiera aclarar que mi única intención es completar mi identidad, saber quien fue mi padre, si tengo hermanos, abuelos y cerrar un ciclo”, finalizó.

Dirigiéndose directamente al hombre que busca manifestó, “Si tuviste una relación con mi mamá y pensás que podes ser mi progenitor, comunicate. Quiero saber quién sos”.

Por cualquier información comunicarse al 2932- 468372.