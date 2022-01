Un feroz asalto a una jubilada en Villa Maipú, localidad bonaerense de San Martín, acabó con una golpiza que la dejó con severos moretones y lastimaduras en su rostro. El ataque sucedió en las primeras horas de este domingo. Fueron tres los asaltantes, un hombre y dos menores, de 13 y 15 años.

A partir del robo, los delincuentes pudieron llevarse el dinero que esta jubilada de 71 años tenía guardado para hacer un arreglo en su casa. “Así me dejaron”, dijo Olga, la jubilada asaltada, mostrando los golpes que debió sufrir.

El asalto sucedió en la madrugada del domingo y Olga relata lo que padeció: “Yo estaba durmiendo, me levantaron de los pelos y me empezaron a pegar con la culata de sus armas y de ahí me arrastraron por la casa porque querían dólares”.

“Eran dos pibes chiquitos, no más de 15 años y un hombre más o menos de 40″, la descripción que pudo precisar Olga sobre sus asaltantes.

“Se llevaron la SUBE, el DNI y hasta la tarjetita de las vacunas (por el carnet de vacunación contra el COVID-19)”, explicó Olga.

Para luego contar que “como ironía” le dejaron en su bolsillo un billete de $10. “Es todo lo que tengo, si no venía mi hija, no tendría ni para comer”, dijo con bronca y angustia.

Por lo relatado por la jubilada, el hombre de 40 años un tanto robusto la golpeó repetidas veces y le propinó varios culetazos en la cabeza.

“Me llevaron el aguinaldo entero que había ahorrado para pintar la casa y el medio aguinaldo que había cobrado este mes”.

Sobre el ingreso de los ladrones, Olga explicó que “serrucharon la reja de la parte de atrás” y así pudieron entrar a su domicilio. Y según la jubilada, los asaltantes “tenían un mal dato” y por ese motivo “hasta rompieron el ropero para buscar plata”.

El tiempo de padecimiento de Olga con los tres criminales dentro de su hogar fue de una hora aproximadamente.

Esta mujer jubilada vive desde hace 54 años en San Martín y ante la pregunta del periodista sobre cómo seguir, admitió estar con mucho miedo. “Pedí una consigna a la policía y me dijeron que no hay”, dijo Olga.