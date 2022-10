Tiene 80 años y perdió la memoria, pero cuando su bisnieta le canta puede recordar su pasado

Lucía tiene 80 años y desde que sufrió un ACV no recuerda muchas cosas de su vida. Sin embargo, la música es lo único que hace que la señora vuelva a la realidad por un momento. Por eso, muchas veces, su bisnieta Celeste va a su casa y le canta, para que pueda revivir su pasado.

¿Quién es Lucía, la señora que emocionó en las redes sociales?

Lucía nació en Santa Fe, pero desde muy chica se mudó a José Clemente Paz, provincia de Buenos Aires, lugar en el que vive actualmente junto a dos mujeres que se encargan de cuidarla y ayudarla día a día.

La santafesina se casó con Marcelo, con quien tuvo cuatro hijos. Mientras su marido salía a trabajar en obras en construcción, Lucía era ama de casa. Pero a los 40 años la pareja de la señora tuvo un accidente que lo obligó a dedicarse a otra cosa, ya que quedó inválido, por lo que empezó a afinar bandoneones y acordeones.

Cuando Marcelo murió se perdió la alegría que reinaba en el hogar de la familia. Por eso, Lucía trataba de tener siempre presente el recuerdo de su esposo, hasta el día que padeció un ACV y su salud se complicó un poco.

Lucía junto a su bisnieta Celeste. Foto: Redes sociales

Según pudo saber Radio Sudamericana, la enfermedad no afectó la movilidad de la bisabuela, pero sí complicó gran parte de su memoria. Aunque no recuerda muchas cosas, Lucía no se olvida de su pasión por el folklore y el tango.

“Siempre en su casa hubo música. Le gusta todo tipo de música. Yo canto y mis bisabuelos eran mi público y me inundaban de aplausos, aunque a veces eran muy críticos y me marcaban los errores”, contó Celeste en diálogo con el medio local.

El momento que emocionó a todos los usuarios de redes: Celeste le cantó a su bisabuela

Cómo sabía que a su bisabuela le gustaba la música, en una de las tantas visitas la joven de 19 años decidió cantar un chamamé para Lucía. La bisnieta cantó “A mi Corrientes porá”, filmó el momento y compartió el video en las redes sociales. En el video se puede ver a las dos sentadas alrededor de una mesa disfrutando del hermoso encuentro.

Al principio, Lucía no entendía bien qué estaba haciendo Celeste, pero después de unos minutos pudo recordar la letra de la canción y se sumó al canto.

Entre sus manos, la mujer de 80 años tiene un cuaderno en el que dibujó corazones. “Le hice dibujar eso porque me quiero tatuar uno de esos corazones que ella dibujó”, expresó Celeste.

Hoy en día, la santafesina no se acuerda de los nombres de sus hijos, nietos y bisnietos y la verdad es que son muy pocos los momentos en los que la mujer puede entender en dónde está parada. Por eso, cuando puede agradece a su familia por todo el amor y la compañía que le brindan durante esta enfermedad.