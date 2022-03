Un nuevo escándalo involucra al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, respecto de la puesta en funcionamiento de 14 patrulleros para preservar la seguridad.

Durante un acto montado para la presentación de los mismos, donde participaron Berni, el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof y el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, ellos protagonizaron un duro cruce que quedó bajo la cobertura de los periodistas allí presentes.

El duro cruce de Berni con Axel Kicillof y el intendente de San Nicolás

“Estamos sumando nuevos patrulleros. San Nicolás tiene aproximadamente 50, esperamos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita”, estas fueron las palabras de Passaglia en el acto.

Kicillof, Passaglia y Berni estuvieron presentes en la entrega de patrulleros para San Nicolás.

Ante lo cual, Sergio Berni lo interrumpió: “No, perdón, hay 43 que están fuera de servicio y son chatarra, son dos cosas distintas. No están en funcionamiento. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos”.

Y Passaglia volvió al cruce diciendo: “Hay más de 12 vehículos, me refiero porque cuento a la Policía Local”.

En ese instante, Axel Kicillof sumó una broma al intercambio dialéctico con el fin de apaciguar el entrecruce: “No te vamos a renovar los de la Policía Local, así que…”.

Aunque Berni, lejos de bajar el tono de respuesta, replicó: “Me parece que estamos confundiendo las cosas, hay 50 vehículos apilados uno arriba del otro que no tienen capacidad de función y que en los últimos seis años dejaron de estar fuera de servicio”.

Fue en ese instante que Passaglia volvió a tomar la palabras: “La Policía Local depende de la Provincia, del gobernador y del ministro”.

Y Berni, contundente, le dijo: “Sí, claro y para eso mandamos la plata, para que los mantengas”.

La foto ceremonial entre Sergio Berni, Axel Kicillof y Manuel Passaglia. Foto: Clarín

Todo esto quedó registrado frente a las cámaras de los medios de comunicación que fueron a cubrir el acto de la presentación de los nuevos patrulleros.

Lo que dijo Axel Kicillof sobre el acto

“Después de mucho tiempo de desinversión, estamos sumando 14 nuevos patrulleros en el municipio de San Nicolás, donde los últimos habían sido adquiridos en 2017″, precisó el gobernador de Buenos Aires.

Y además destacó que esta realidad “forma parte de una política que ya nos permitió incorporar 2.200 vehículos en los municipios del conurbano e incorporar ahora cerca de 1.400 patrulleros en el resto de la provincia”.

Axel Kicillof intentó con sus comentarios bajarle "el tono" al intercambio entre Manuel Passaglia y Sergio Berni. Foto: @infobae

Datos y más datos duros, Kicillof explicitó: “Vamos a seguir por este camino de inversión y de cuidado del parque automotor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, porque sin elementos de trabajo adecuados la fuerza está limitada para garantizar la seguridad de los y las bonaerenses”.

A lo que se refirió Berni sobre el acto

Asimismo, Sergio Berni dijo: “Estos vehículos se suman a otros cinco que se habían incorporado para la Policía Rural, en el marco de una renovación del parque automotor después de que durante cuatro años no se invirtiera en San Nicolás”.

Sergio Berni discutió acerca de la cantidad de patrulleros útiles que está sumando San Nicolás.

Para luego continuar: “Destinamos recursos para sumar tecnología, personal y recursos materiales, tres elementos fundamentales de un proyecto que requiere también el trabajo en conjunto con el municipio”.

Entretanto, el intendente Passaglia destacó que “la única forma de llevarles soluciones a los vecinos es trabajando en conjunto” y que “nos comprometemos a acompañar y seguir trabajando para el pueblo de San Nicolás”.

La respuesta del intendente de San Nicolás luego del cruce entre Berni y Kicillof

El propio intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, se refirió a lo sucedido tras el acto de la presentación de los patrulleros: “Nunca entregaron patrulleros ni el gobernador ni el ministro”.

Al mismo tiempo, Passaglia señaló que en la Provincia hay “falta de información y desconocimiento” sobre San Nicolás.

Así, Passaglia recalcó: “En este momento hay 51 vehículos de la Policía de la Provincia que patrullan y llevan tranquilidad a todos los vecinos de la ciudad y el ministro (por Berni) pensaba que sólo había cinco″.

Por eso se refirió a la “falta de información y desconocimiento” respecto de Berni sobre la situación de seguridad en San Nicolás: “Sorprende porque vino a un acto donde justamente se iba a hablar de patrulleros”, dijo Passaglia.

Para luego agregar: “Lamentablemente, desconoce los recursos con los que cuenta la Provincia. Eso me parece más grave aún porque si no conoce la situación actual y los recursos que tiene, cómo va a plantear una estrategia para solucionar la seguridad en la Provincia”.

Y agudizó aún más su crítica hacia Berni: “Decía que la Policía local dependía del intendente, eso es desconocimiento. Es Policía local que hay en todos los municipios y que depende de la Provincia”.

“Nunca entregaron patrulleros”

También Manuel Passaglia reforzó su reclamo al decir que “nunca entregaron patrulleros”, en referencia a Kicillof y Berni y que con los que cuenta actualmente dicha ciudad “son de la época” en la que gobernaba María Eugenia Vidal.

El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, salió al cruce con Sergio Berni y Axel Kicillof.

Respecto del cruce dialéctico, Passaglia lo definió no como “una discusión ideológica, sino estrictamente de datos”.

“Queremos que el gobernador se haga cargo de la seguridad que es un responsabilidad. Y si no se quieren hacer cargo, no pueden o no quieren resolverlo; que les transfieran las facultades y los recursos a los municipios que que nosotros nos hacemos cargo”, remató el intendente de San Nicolás.