Magela Demarco transformó sus vivencias en un cuento que, con humor, nos invita a reflexionar sobre nuestros roles.

Creció viendo que los hombres que estaban a su alrededor no se ocupaban de las tareas del hogar, y que siempre eran las mujeres las que lo hacían, hasta afirma que una de las tantas razones por las que se separó de su pareja se fundan en estos motivos. Magela Demarco, periodista y escritora, transformó sus vivencias en un libro que con un poco de humor busca romper con la desigualdades de género.

La escritora con simples preguntas nos invita a todos a reflexionar y repensar nuestros roles en la sociedad: “En tu casa, ¿Quién hace las compras, lava los platos y la ropa? ¿Quién limpia los pisos?”. Las respuestas, en su mayoría y de manera recurrente a pesar del siglo en el que estamos, son las mismas: las mujeres.

Quién es Magela Demarco, la escritora que llegó a la Feria Internacional del libro en Alemania

Magela se define como una mujer cálida y simple. Su infancia transcurrió entre Zárate, Campana y la Ciudad de Buenos Aires. Creció escuchando cuentos e historias narradas que alimentaron su fanatismo por los libros. Cuenta con extensa trayectoria como periodista en medios como Clarín, 10 libros publicados, también estuvo vinculada a Unicef, como asistente de comunicación, entre otros lugares. Actualmente colabora para Diario Pulse.

Ella escribe sobre lo que más la moviliza y enoja, sobre sus vivencias y hasta las cosas que no termina de entender. Escribe para ayudar a las niñas y niños a transitar momentos difíciles. Escribe desde su lado adulto, pero también desde su niña interior, que según ella “por suerte está muy viva y patalea, hace bochinche, cada vez que necesita expresar algo o cuando hay cosas que no le cierran”.

“Hay palabras que no se dicen. Vivencias que no se cuentan. Verdades que no se descubren a primera vista...”. En su infancia padeció un abuso sexual, de grande logró que ese llanto silencioso se plasme en “Sola en el Bosque”, libro que aborda, de forma metafórica la temática del abuso sexual infantil y la violencia familiar. La autora busca dar visibilidad a este tema difícil de nombrar, porque en su mayoría de las veces suceden en un ámbito familiar donde el abuso es ignorado, cubriendo de vergüenza y culpa a la víctima.

“Un abuso te deja huellas. El primer gran paso es decirlo, hay niños y niñas que lo callan por un montón de años. Es terrible estar cargando con eso en tu espalda, es muy importante sacarlo a través de la palabra”. La autora hace hinca pie en la terapia porque la persona se tiene que reconstruir, como así también en dónde queda el amor propio y autoestima después de que te pasa una cosa así.

Al hablar un poco más de ella, la escritora comenta a Vía País, que es mamá de un niño de 10 años y la hermana mayor de un hermano de 38, “a quien mi mamá no le pide ni el 10% de las cosas que me pide a mí”. Una de las grandes cosas que siempre le generó inquietud fue la desigualdad de género, problemática que estuvo presente en su vida, como en la de la mayoría de mujeres.

Por otro lado, con el objetivo de aportar su granito de arena en la lucha por la igualdad, escribió “Un Papá con Delantal”, teniendo en cuenta que “en Argentina, más allá de las lindas consignas de igualdad y de nuestras luchas, todavía estamos muy lejos de que se dé en nuestro transcurrir diario”.

Dé qué trata “Un Papá con Delantal”

“La historia gira alrededor de la igualdad de género. Problemática con la que hay que continuar trabajando y mucho, ya que más allá de las lindas consignas de igualdad y de nuestras luchas, todavía estamos muy lejos de que se dé en nuestro transcurrir diario”, relató la escritora. El libro es contado en clave de humor, y a través de los ojos de una niña que “invita a cuestionarnos la división de algunos roles arcaicos que todavía existen entre hombres y mujeres”.

La periodista busca concientizar a través del humor, ya que para ella es la mejor vía de comunicación. Además, cuenta que es una buena herramienta educativa en favor de la igualdad para trabajar en los colegios, instituciones y los mismos hogares. “Con este libro suelo ir a dar talleres y jornadas de ESI para chicos y chicas; y también para docentes y comunidad en general. Lo doy con la licenciada en Educación, Ivana Rugini, que es quien participó en la elaboración y armado de la Guía de actividades y quien también supervisó el texto del cuento”.

A partir de eso, hablan sobre igualdad, sobre profesiones, oficios y hasta colores: “Los colores no tienen dueño”. Lamentablemente, aún hoy hay personas que les dicen a los niños: “¿Cómo te vas a poner una remera rosa?”, “Eso es de nena” o “El fútbol es para varones, vos elegí otro deporte más de nena”. Por eso, Demarco explica que “este libro, también es para las y los adultos, que son los intermediarios, ya que muchas veces es a través de ellos que llegan los libros a los más chicos”.

Magela se refirió a que “el patriarcado que tanto dañó y daña a las mujeres, tampoco benefició a los hombres” y se pregunta: “¿Por qué los hijos y las hijas suelen tenerle más confianza a la mamá que al papá? ¿Por qué es siempre o casi siempre son a las mamás a las que acuden para contarles lo que les pasa o algo que les preocupa? Probablemente, porque la mamá comparte mucho más tiempo con ellos, porque está más presente en su cotidianidad, en sus actividades”.

Como madre, tuvo que cambiar ciertas cosas de la crianza de su hijo, por una cuestión de “autosuficiencia o independencia”. “No está bueno ver hombres de 50 o 60 años que le pregunta a la mujer dónde está la ropa para ponerse o hijos que llevan la ropa a su madre para que le planche o lave”, sostuvo.

Las brechas de género en Argentina

En Argentina no se habla lo suficiente sobre la igualdad de género, y esto queda a la vista cuando se habla de “familias tipo”, que por lo general tienen un discurso teórico de la equidad entre hombres y mujeres, pero en las actividades diarias se contradicen. Por ejemplo, el padre es el “jefe de la casa”, la madre se encarga de los quehaceres del hogar y de los hijos. Esto parece de la antigüedad, pero sigue ocurriendo.

Según un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género de 2020, el 73% de esas labores -no remuneradas- la realizan las mujeres. “Se lo llama ‘trabajo invisible’ o invisibilizado y hace que el mundo funcione. Es todo el trabajo que queda de puertas para adentro del hogar: limpiar, cocinar, cuidar de los hijos, los abuelos. La inmensa mayoría de las personas que lo ejercen son mujeres y lo hacen sin cobrar”, explicó la autora.

Por su parte, Luciana Peker, en un informe de 2021 en Infobae contó que la distribución equitativa de las tareas del hogar solo se cumple en el 7% de los hogares . “Osea, que hay muy pocos papas con delantal”, dijo Magela.

El cuento infantil “Un papá con delantal”, estará en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y Guadalajara 2022

La Feria Internacional del Libro se llevará a cabo desde el 19 al 23 de octubre en Frankfurt y Argentina dirá presente de la mano de “Un papá con delantal”. Magela De Marco ahonda sobre las tareas del hogar y quienes las realizan, con total sentido del humor. Ella junto a su editora buscan empresas, ministerios o “almas caritativas” que esponsoreen los pasajes y la estadía allá.

En cambio, la feria del libro en Guadalajara se hará en noviembre desde el 26 al 4 diciembre.

“Tal vez, si los papás ocuparan esos espacios que son tan lindos de ocupar, como, por ejemplo, hacer dormir a tu hija o a tu hijo mientras les leés un cuento, no se darían estas diferencias de confianza. Y ni hablar de esas cuestiones culturales patriarcales en donde no se les permitió a los hombres expresar su vulnerabilidad, su tristeza, poder llorar”.

Las mujeres pueden expresar su sensibilidad con mayor facilidad, “por eso es común que en las reuniones entre amigos los hombres hablen de fútbol, pero no sobre cómo se sienten internamente. En cambio, las mujeres sí tenemos habilitado el hablar desde nuestra emocionalidad”, expresó. En otros aspectos, como el económico y la ocupación de puestos de poder, sí fueron beneficiados los hombres.

La contratapa de “Un papá con delantal”

¡A que no saben! En casa, en lugar de una señora que nos ayuda con los quehaceres del hogar, tenemos un hombre que usa delantal. Se llama Amador, lo contrató mamá y sabe hacer de todo. Pasa el trapo rapidísimo, como si bailara, limpia los muebles y deja los azulejos brillantes.

Compra comida ecológica y a buen precio, lava y plancha como nadie, y conoce un montón de trucos. Desde que llegó ha revolucionado toda la casa... y también a los que vivimos en ella. Sobre todo a papá y a Santi, mi hermano. ‘Amador, sos mi ídolo, vos sí que llevás el delantal bien puesto’, le digo yo. Mamá le dice: ‘¿Por qué no te conocí antes?’. Y papá y Santi, ¿qué dicen?

“Me gustó jugar con la idea de que sea un señor que usa delantal a quien la mamá contrata para hacer las tareas de la casa, porque es algo que no pasa en la realidad”, dijo, y luego explicó que en general, todas las personas que “uno contrata para trabajar limpiando las casas son mujeres”.

No son muchos los hombres que barren, pasan el trapo, hacen las camas, limpian los vidrios, lavan la ropa, ordenan la casa, hacen las tareas con las hijas y los hijos, los llevan al médico. “La mayoría las seguimos haciendo las mujeres, además de salir a trabajar”, atinó Magela.

De Argentina para el mundo

El cuento está editado en España de la mano de la editorial Bellaterra, sin embargo, la autora aseguró que va por la segunda reedición, en Perú y en Colombia.

En Argentina tardó en publicarse debido a ciertos inconvenientes con editoriales: fue publicado hace poco, a través de Bianca Ediciones. “Está teniendo interés”, remarcó de Magela, y agregó: “Yo estoy presentando ´Sola en el Bosque´ y con la ilustradora venimos haciendo un conservatorio por el país, las dos padecimos abuso. De repente empecé a mandar también para dar un conservatorio de ‘Un Papá con Delantal’ y se re prendieron”.

“En España, debido a la buena recepción que tuvo, fue incluido en varias Guías de Igualdad, y ya va por la segunda edición. Y con motivo de la celebración del Día del Libro 2021, la Concejalía de Igualdad de Castilla-La Mancha, a través del Centro de la Mujer, hizo entrega de dos cuentos con contenido educativo igualitario a todos los centros escolares de educación Primaria que participan en el proyecto coeducativo ‘La Igualdad en mi Escuela’. Y uno de los dos era el mío”, concluyó.

