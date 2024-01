Los padres de Nicolás, el adolescente asesinado en Chascomús, y su pedido de justicia: “Que los tres detenidos no vuelvan a rondar por las calles nunca más”

Los padres de Nicolás Riccardi, el adolescente de 16 años asesinado de un puntazo durante el robo de su mochila en la ciudad bonaerense de Chascomús, se refirieron al momento “desgarrador” que están viviendo y agradecieron el apoyo recibido por la comunidad.

A su vez, pidieron a la Justicia que los tres detenidos por el crimen “no vuelvan a rondar por las calles nunca más”. ”En este momento tan desgarrador que está atravesando nuestra familia, solo queremos paz. Pido con todo el corazón que respeten nuestro dolor sin invadir”, expresó en una publicación de la red social Facebook la mamá de la víctima, Julia Lizarraga.

Nicolás Riccardi, el adolescente de 16 años asesinado en Chascomús. Foto: X

A continuación, la mujer afirmó que “la policía ya hizo su trabajo” y agradeció a la comunidad por el apoyo que le brindaron tras el hecho. ”Espero ahora que la Justicia haga lo que corresponda para que estos sujetos no vuelvan a rondar por las calles nunca más cómo lo estaban haciendo”, agregó la mujer, quien agradeció el desempeño del comisario de Chascomús que trabajó en el caso y a su equipo “por su arduo trabajo y rapidez en la captura de los tres individuos” y a las autoridades municipales que se comunicaron “constantemente” con la familia.

En un mensaje que firmó en su nombre, el de su esposo Gustavo y su otro hijo, mellizo de Nicolás, Lizarraga reconoció a los directivos, profesores y compañeros de colegio de la víctima, mientras que expresó su “eterno agradecimiento a todo el pueblo de Chascomús” por acompañar a su familia durante el duelo.

En ese sentido, el padre del adolescente asesinado, Gustavo Riccardi, también publicó en Facebook un breve mensaje con agradecimientos y negó haber organizado una marcha para pedir justicia por su hijo. ”Gente de Chascomús. Muchos me han preguntado si vamos a marchar pidiendo justicia por Nico. Por el momento no. Cualquier marcha que se esté organizando no somos nosotros. En su momento, la realizaremos y sé que vamos a contar con ustedes, pero por ahora necesitamos paz. Desde ya estoy muy agradecido por todo el apoyo demostrado. Mil gracias”, cerró.

Cómo sigue la causa por el asesinato del adolescente de 16 años

Por el momento, hay tres detenidos acusados de haber asesinado a Nicolás, dos de los cuales tienen 15 y 17 años.

Al respecto, los voceros dijeron a Télam que la evidencia indica que uno de los dos menores de edad aprehendidos fue el autor material de la puñalada que mató al adolescente, que estudiaba en una escuela técnica de Chascomús.

Los dos adolescentes fueron capturados este martes por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Chascomús, quienes aprehendieron primero al chico de 15 años en su domicilio, ubicado en la mencionada localidad del interior de la provincia de Buenos Aires.

En cambio, el sospechoso de 17 años intentó ocultarse en la ciudad de La Plata, donde fue detenido en la intersección de las calles 152 y 13.

Ambos acusados quedarán alojados en un centro de detención a disposición de la fiscal del Fuero de la Responsabilidad Juvenil 2 de Dolores, Mónica Ferre, aunque el menor de 15 años es inimputable por su edad.

Por otro lado, el lunes pasado ya había sido apresado por el crimen un joven identificado como Marcos Muñiz (20), quien se negó a declarar al ser indagado por la fiscal Daniela Bertolotti, quien le imputó el delito de “homicidio agravado criminis causa”.

Cómo fue el asesinato de Nicolás Ricciardi

De acuerdo a la pesquisa, el episodio ocurrió la madrugada del pasado domingo cuando Nicolás se encontraba con dos amigos de 16 y 17 años, con quienes había salido durante la noche del domingo.

Mientras bebían agua junto a la laguna, en la intersección de las avenidas Lastra y Costanera, los tres chicos fueron abordados por otros tres jóvenes con intenciones de robo, momento en que uno de los amigos de Nicolás quiso resistirse y le dio un golpe de puño a uno de los asaltantes.

Luego de ello, Nicolás y sus amigos comenzaron a correr en distintas direcciones para escapar, aunque fueron perseguidos por los ladrones.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los pesquisas en base a testimonios, entre ellos el de los amigos que estaban con Nicolás, los tres delincuentes corrieron detrás de él con el objetivo de robarle la mochila y llegaron a interceptarlo sobre la Plaza Gouaillard.

En ese lugar, Ricciardi fue apuñalado con un fierro punzante a la altura del corazón por parte de sus perseguidores que, tras herirlo, le sustrajeron su mochila y huyeron.

Apresaron a un tercer sospechoso del crimen de Nicolás Riccardi. Foto: X

Ya lastimado, el adolescente buscó refugio en el estacionamiento de un complejo de departamentos situado en las calles Sáenz Peña y Franklin, a 500 metros del lugar donde se inició el asalto, donde fue hallado por un vecino tendido boca abajo y sin signos vitales, agregaron los informantes.

En relación a la causa de muerte del adolescente, las fuentes precisaron que el informe preliminar de la autopsia arrojó que fue producto de una “herida con elemento punzocortante en el hemitórax izquierdo con compromiso del corazón y pulmón”.