Guido Morán y su nueva canción “Promesas”: “una metáfora absoluta del agonizante camino hacia la verdad”

El cantante y activista de la comunidad LGBTIQA+, Guido Morán, lanzó su nueva canción llamada “Promesas”, la cual pertenece a su disco República del Karma, un proyecto “en construcción” que será trabajado durante todo este año.

En una entrevista con Vía País, el artista de 25 años declaró que trabajó en su canción “Promesas” durante casi cinco o seis meses. En cuanto al significado de este tema dijo que “la promesa es una metáfora absoluta del agonizante camino, pero liberador, hacia la verdad”. En realidad, lo que plantea la canción “es no vivas en las promesas porque hay mucha incertidumbre, viví en la verdad, aunque esa verdad a veces duela es la única que nos va a dejar tomar decisiones lo más cercano a lo correcto”, afirmó él.

En lo personal, Morán cree que muchas veces las personas se quedan con las promesas, en los momentos de incertidumbre y “nos cuesta mucho afrontar el momento de la verdad. Pero es inevitable, en algún momento te explota en la cara”, manifestó el joven.

Guido Morán en su nuevo lanzamiento "Promesas". Foto: Guido Morán

“Promesas” es parte de República del Karma, el disco que el músico está lanzando en capítulos porque está creando “una especie de saga”, es como “una historia que va capítulo a capítulo y van a poder ver como un film musical”, contó Guido.

Al ser consultado por la frase “fracaso fue el tuyo eligiendo perder al tonto que todo lo daba”, la cual es parte de su nuevo hit, el joven expresó: “a veces que tonta es la gente que, quizás promete sabiendo que no va a poder cumplir”. Para Guido las promesas son “un acto de fe muy importante”, por lo que “tonto es la persona que se cag… en la confianza del otro”.

¿Por qué su disco se llama “República del Karma”?

“República del Karma” es el nombre del disco de Guido porque “primero quería que fuera una distopía, entonces tenía que crear también un espacio físico, un universo que suceda todo esto y por otro lado creo que todos habitamos nuestra propia república del karma”.

Aunque muchos crean que el karma es algo negativo, el cantante piensa que “es nuestro presente basado en las decisiones que hemos tomado en el pasado y creo que todos los días todos vivimos en nuestro karma, en nuestra república del karma, en nuestro pequeño mundo de aprendizajes y de decisiones”. Por eso, su disco “pretende ser una odisea, una historia que marque un poco el camino que tiene el ser humano para transitar en esta vida”.

Los primeros pasos artísticos de Guido Morán junto a Pepe Cibrián y Pimpinela

Guido nació en Necochea, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, pero a los 15 años decidió irse a vivir a Capital Federal porque tuvo la oportunidad de empezar a trabajar con el actor Pepe Cibrián en comedia musical. “Hice casi cuatro años musicales con él y luego de eso hice una película con Diego Lerman como actor. Después empecé a trabajar en mi primer disco”, contó.

Guido Morán en uno de sus shows. Foto: Guido Morán

Después pasó a trabajar como director artístico para proyectos de Aladino Producciones, la productora de Pimpinela y, en medio de eso, empezó a desarrollar su primer disco hasta que decidió dedicarse de lleno a su carrera musical.

En los inicios como artista, “tuve la suerte de poder trabajar desde muy temprano con maestros muy grandes porque me tocaron casos como Pepe, los Pimpinela y demás que son personas que se dedicaron a enseñarme, a formarme, a mostrarme los secretos de este oficio”, atestiguó el cantante.

Además, “conmigo fueron muy generosos. Yo era muy chico y ellos confiaron en mí, entonces hay algo que ellos vieron en ese momento de esperanza, de poder formar a alguien o por las actitudes que yo tenía”, recordó el artista.

La decisión de dedicarse solamente a la música

Guido hizo comedia musical, por lo que su formación es muy amplia y para el “uno nunca deja de ser actor, músico o artista en general. Uno lo es y lo lleva consigo a lo que está haciendo”, aseguró. Luego agregó que en este momento de su vida está realizando una pieza artística “que involucra también al actor, al músico, al bailarín”.

Al momento de definir lo que quería hacer en su carrera, Morán reveló que “quizás fue más ‘prefiero dedicarle cien por ciento a mi proyecto artístico’, como que dejé de poner al actor, al cantante o al bailarín en función de otros proyectos artísticos para ponerlo totalmente en función a mí y al director creativo también”.

Actualmente Guido Morán se encuentra en España trabajando. Foto: Guido Morán

Al ser consultado por la música, el joven dijo que es “una energía que está por sobre nosotros sin dudas. Me parece que la música viene a poner en un sentido cosas que las palabras a veces no pueden”. Pero, también “es un idioma que nos atraviesa a todos pero desde un lugar más del sentido, del sentimiento y creo que eso es algo más que pasa con la música porque no deja de ser un lenguaje universal que nos hace sentir a todos”, enunció.

En cada una de las letras de sus temas, Guido siente que tiene “un gran sentido de responsabilidad a la hora de tener una voz, una canción”, por eso “es muy importante el contenido”.

A través de las canciones del oriundo de Necochea, se puede apreciar temas como la diversidad, la aceptación personal, el “romper mandatos”, el “salir de la zona de confort”. Estos “son todos tópicos que en mis letras los van a encontrar” y “creo que la pieza artística al final del día en lugar de llenarme a mí, sea útil”.

Guido Morán fue nombrado Embajador INADI de buena voluntad

El joven es un activista que en 2018 fue nombrado como Embajador INADI de buena voluntad por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. “Tuve el honor de que me hicieran embajador. Fue súper lindo y siempre me pongo a disposición”.

Después contó que en ese momento había otra gestión y pudo lograr “cosas muy lindas”, como ir a escuelas a dar charlas, a concientizar. “Llegar con mi inclusión también a espacios donde era necesario que el arte hablara”, expresó el activista.

Por último, Morán aconsejó que, aquellas personas que están pasando por una situación de bullying o discriminación, aunque tengan miedo hablen. “Es muy importante que no les de vergüenza, que se acerquen a alguien, porque siempre va a haber alguien ahí para ayudar, y por otro lado es que conecten con la música también, que a veces nos da esa valentía que las personas perdemos cuando vivimos situaciones de tanta vulnerabilidad”, concluyó.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.