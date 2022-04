En las últimas horas, se hizo viral un video de un hecho que ocurrió hace algunos días, pero que dejó a todos conmocionados. Se trata del momento en el que una mujer cae a las vías del tren Belgrano Sur cuando estaba llegando a la estación. Milagrosamente, sobrevivió y está fuera de peligro.

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la Estación Independencia en González Catán, donde fue atendida por el personal del lugar, que llamó a la ambulancia.

Las imágenes muestran como la mujer empieza a tomarse el cuello, mostrando síntomas de descompensación, hasta que termina golpeando con la formación y posteriormente cae a las vías del tren, que ya había ingresado a la estación.

El tren frenó a tiempo y la mujer pudo ser rescatada por los pasajeros y personal del lugar, mientras llegaba la ambulancia. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Balestrini de Ciudad Evita, donde quedó en observación y fue dada de alta a los pocos días.

La víctima fue llevada al hospital Balestrini, La Matanza. Foto: elnacionaldematanza.com.ar

Candela, la chica que cayó en el tren, señaló que tuvo una descompensación y fue el porqué terminó cayendo a las vías del tren. “Me bajó la presión y me desvanecí. Traté de avisarle a la persona que tenía adelante y no me acuerdo de nada más, ni cuando choqué contra el tren”, contó.

“No le encuentro lógica ni sentido a lo que pasó, es increíble. Me desperté tirada con mucha gente alrededor, pero por suerte ahora ya estoy bien, con tratamientos y estudios médicos”, cerró.