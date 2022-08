Si hay algo que causa malestar es esperar el transporte público y más aún si hay demoras, si hace frío o llueve. Aunque muchos cuenten con dispositivos móviles con acceso a internet y aplicaciones que indican la frecuencia de los colectivos, todo puede fallar.

Es chofer de colectivo y creó un grupo de WhatsApp para avisarle a los pasajeros "por donde anda". Foto: CapturaT

En los últimos días, el usuario de Twitter @julyrossi20 contó su experiencia con el chofer del colectivo que toma habitualmente para ir a trabajar y el posteo se volvió viral. Es que Miguel, conductor de la Línea 74 del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), avisa “por donde anda” a través de un grupo de WhastApp.

“Todos los dias me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de wpp del bondi donde el loco te avisa por donde anda asi no te clavas en la parada como un pelotudo. EL VERDADERO TIPAZO, TE AMO MIGUE”, escribió.

Y abrió hilo con un mini video en el que demuestró que lo que contaba era cierto: “ Adjunto evidencia”, indicó. “Estamos llegando a 9 de Julio. Vamos chicos, vamos que hoy sí llegamos tarde”, comentó Miguel en un audio.

“Gracias, en 5 salgo, gracias”, le contestó Soledad, una de las pasajeras.

Las reacciones en Twitter al leer la anécdota de Miguel

“Qué capo! El 74 si no me equivoco, cuando yo era joven, lo tomaba en Gerli. En Lacarra y De La Serna! Siempre a la misma hora. Hasta la Avenida Patricios y Brandsen donde laburaba en un mayorista. A ver si alguien me cuenta si es el mismo! Capo Miguel! En el conurba son así”, dijo una.

El tuit de los usuarios al leer la anédocta sobre Miguel. Foto: CapturaT

Otro agregó: “Miguel acá tiene su grupo de fans sobre todo los que llegamos tarde siempre”, “Cuando pensas q este país está perdido, lees estas cosas”, sumaron.