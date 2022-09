Crimen de Vicente López: cómo son los días de Martín Del Río en la cárcel

Hace una semana que Martín Del Río está tras las rejas luego de que varias pruebas lo colocaran como el principal sospechoso de sus padres, la pareja asesinada a balazos dentro de su auto en Vicente López. Sin embargo, él lo niega y su familia no le cree.

Martín Santiago Del Río. (Télam)

El hombre está en la DDI de San Isidro desde el miércoles, pero ni su mujer ni sus hijos fueron a visitarlo. Sin embargo, según indicó Clarín, sí la mujer se contactó con su abogada para solicitarle el divorcio.

“Está quebrado, es un hombre quebrado”, comentó su abogada, Mónica Chirivin. Además, señaló que su hermano, Diego Del Río, solo se acercó para dejarle una nota, papel higiénico y agua mineral.

Martín del Río contrató a una nueva abogada, Mónica Chirivín, experta en parricidios. Foto: TN

Por otro lado, una fuente penitenciaria indicó a los medios que “se lo ve tranquilo”. “Está como en el living de su casa. Sentado y con las piernas estiradas, leyendo el libro”, contó. El texto que lo ayuda a distraerse en sus primeras horas de encierro es “La Sociedad de la Nieve”, una historia escrita por el periodista uruguayo Pablo Vierci sobre la catástrofe aérea de los Andes.

Su abogada se reunió con él en la DDI durante tres horas. “Lloró toda la tarde. Siente el abandono de su hermano, de su esposa y de sus hijos”, sentenció.

Qué dice la carta que difundió Del Río

Ante la ausencia de su familia, este martes Martín Del Río difundió una carta.

“Lo primero que quiero decir es que soy inocente. Me mataron a mis padres. Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres, Quique y Mecha. Fueron las personas que me criaron, me cuidaron siempre en las buenas y en las malas”, comenzó diciendo.

La carta que escribió el hijo del matrimonio asesinado en Vicente López. El hombre de 47 años aseguró que es inocente. Foto: TN.

Y agregó: “Desde los 19 años estoy de novio y casado con la persona más maravillosa del mundo, Cecilia, la madre de mis hijos, mi gran amor. Con ella crecimos, luchamos y peleamos para que nuestra familia sea feliz y llena de amor. Los que nos vieron crecer saben quiénes somos y cuánto nos amamos siempre. Hasta ser viejitos como nuestros abuelos. Dos hijos únicos e increíbles. Hijos, los amo y ustedes saben quién es su padre y cuánto amaba a sus abuelos”.