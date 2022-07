Un nuevo hecho que conmociona al fútbol de ascenso se conoció este viernes con el asesinato de Federico Potarski, de 29 años, cuando le intentaron robar el auto mientras trabajaba como Uber, su segundo empleo. El hecho se produjo en un barrio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

El defensor pertenecía a Club Berazategui, que milita en la Primera C, misma división que fue testigo del asesinato de un hincha de Luján por parte de la barra de Alem. De hecho, este sábado debían jugar por la quinta fecha ante Real Pilar, en el noroeste bonaerense y, a la espera de la confirmación oficial, lo más probable es que se postergue el encuentro.

El auto que le robaron a Federico Potarski, el jugador asesinado de Berazategui. Foto: Infocom La Matanza

Según informaron allegado al futbolista, “estaba trabajando en una zona difícil de La Matanza”, en el oeste de la provincia. El hecho se produjo en la zona de Villa San Petersburgo. Allí habrían pedido un coche para un traslado, cuando intentaron efectuar el robo.

No está claro si hubo intento de resistencia o no, pero la policía encontró más tarde el auto, un Fiat Uno Way, que se encontró estacionado sobre arteria Gaboto y a 20 metros de Gaboto en el interior del pasillo de la Tira 32 del barrio. A Potarski lo encontraron tirado en el piso bajo una gran mancha de sangre y a centímetros tenía una vaina, calibre 9 milímetros.

Quién era Federico Potarski, el futbolista de Berazategui asesinado en La Matanza

Hizo las inferiores en Almirante Brown y en diciembre de 2021 llegó al conjunto del sur del conurbano. Antes había tenido un interesante paso por Liniers, donde estaba en la lucha por el ingreso al reducido para ascender a la Primera B Metropolitana.

Federico Potarski, el futbolista asesinado en La Matanza. Foto: Web

Sin embargo, antes de pasar al Naranja, había tenido la posibilidad de emigrar y continuar su carrera en el exterior, pero el pase se cayó a último momento. Cabe recordar que los futbolistas de la Primera C tienen un contrato que promedia los $37 mil, por lo que es común que haya quienes tienen dos trabajos para poder llegar a fin de mes.

“Después de rescindir con Liniers tuve la chance de ir a jugar a Honduras, pero el pase se terminó cayendo. Lo importante es que a pesar de no tener club siempre busqué la manera de estar activo, estar bien físicamente, tanto solo como con profe o en centros de alto rendimiento”, declaró entonces el defensor en el sitio Solo Ascenso.