Posadas: el barrio Itaembé Miní tiene un nuevo transformador de 44 MVA.

En un esfuerzo por fortalecer su infraestructura energética y responder a la constante evolución de la demanda eléctrica, la Estación Transformadora Itaembé Miní ha dado un paso histórico al poner en marcha su nuevo transformador de 44 MVA. Este proyecto, financiado con recursos provinciales, no solo implica la instalación del transformador en sí, sino una serie de inversiones estratégicas que beneficiarán a millas de residentes en la zona.

Las obras, que representan una inversión total de $1.453.000.000, han sido un catalizador para el avance energético de la ciudad. Este nuevo transformador asegura una proyección de crecimiento de la capacidad eléctrica para los próximos 10 años, proporcionando un suministro eléctrico más confiable y estable para la comunidad.

La puesta en servicio del transformador va acompañada de la ampliación del sistema de distribución de media tensión en el área, lo que permitirá duplicar la potencia disponible en la Estación Transformadora. Este importante proyecto de infraestructura eléctrica se beneficiará directamente de varios barrios de la zona, incluyendo Itaembé Miní, Itaembé Guazú, Cristo Redentor, Club Educación, Aeroclub, Prosol, Manantiales, Santa Rita, Legislativo, Las Rosas y Santa Lucía.

Además de la instalación del transformador, se llevaron a cabo importantes inversiones que incluyeron la instalación de equipos de protección, trabajos civiles y obras electromecánicas. Estas medidas garantizarán un suministro eléctrico ininterrumpido y de alta calidad para los residentes de la región.

Un aspecto crucial de este proyecto es la ampliación del sistema de distribución de media tensión en el barrio de Itaembé Miní, que consistió en la instalación de un tendido eléctrico de 3,2 kilómetros de línea doble terna y 2,9 kilómetros de línea simple terna, ambas equipadas con tecnología compacta y postación de armado de hormigón. Estos trabajos mejorarán significativamente la calidad de la distribución energética en los barrios Terrazas, Club Vial, Lomas, Policial, Esperanza, Belén, Prosol, Itaembé Porá y otras áreas de Itaembé Miní.

En conjunto con otros proyectos de ampliación de la infraestructura eléctrica en la provincia, como la Ampliación de la ET Apóstoles, ET Iguazú, ET Wanda, ET San Vicente y la Nueva ET Garupa, la inversión total supera los $5.600.000.000. Estas iniciativas consolidan el compromiso de la provincia en garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible para el futuro.