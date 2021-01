Los delincuentes detenidos el lunes por la noche en la Chacra 245 de Posadas, quienes portaban en el momento arma blanca, salchichas con vidrio y pastillas sedantes, en realidad habrían planeado un ataque a la expareja de uno de ellos.

Así lo aseguró el padre de la joven, Ricardo Zipán, quien comentó que su hija recibió reiteradas amenazas por parte de su ex, el mayor de los delincuentes capturados. Estos últimos pretendían liberarse de los perros que protegen las viviendas a través de una cruel modalidad delictiva: asesinarlos con salchichas con vidrios incrustados.

Gracias a la advertencia de los serenos, Leandro A. de 18 años fue detenido y trasladado a la comisaría de Santa Rita, mientras que su compañero fue demorado y devuelto a sus padres por ser menor de edad.

Sin embargo, los delincuentes no serían ladrones sino más bien potenciales femicidas, según afirmó alarmado el padre de la ex pareja de Leandro. La teoría de Zipán es que el ex de su hija planeaba utilizar los sedantes y las salchichas con vidrios para sortear la guardia de los perros, ingresar a la vivienda y lastimar a la joven.

La familia ya realizó las denuncias correspondientes pero el padre teme por la seguridad de su hija ya que es inminente la liberación del potencial femicida.

Trabajan en el caso los investigadores de Cibercrimen quienes intentarán recopilar evidencia respecto a las múltiples amenazas que Leandro A. profirió a su ex pareja.