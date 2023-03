Femicidio de Horacelia en Posadas: dictaron prisión perpetua para Martín Monzón.

Finalmente en la jornada de ayer, Martín Fernando Monzón (39) fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de la adolescente Horacelia Marasca (15). El hecho ocurrió en agosto del 2015 en Posadas.

Monzón fue encontrado culpable de apuñalar y luego desmembrarla para luego esparcir sus partes por distintas alcantarillas del barrio Villa Cabello de Posadas. En la audiencia no hubo familiares del homicida, pero tampoco de la víctima.

Horacelia tenía 15 años y era mamá de un bebé de 7 meses al momento del crimen. Foto: Misiones Online

La sentencia se dio a conocer poco antes de las 13 horas por parte del Tribunal Penal II de la capital provincial, compuesto por los jueces César Yaya - presidente -, Gregorio Busse y Fernando Verón, quien actuó por subrogación.

De forma unánime los magistrados consideraron a Monzón penalmente responsable por el delito de homicidio calificado por ser cometido contra una persona con quien se ha mantenido una relación de pareja.

”Lamento mucho lo que sucedió, lo lamento por ella, por nuestro hijo y también lo lamento por mí porque yo la quería mucho, yo la cuidaba. En ese momento me vi acorralado y no supe cómo defenderme porque ella me ataca con furia, no me dio la oportunidad de defenderme como veces anteriores” indicó el condenado antes de escuchar la perpetua, haciendo uso de su derecho de las últimas palabras.

Leer también: Femicidio en un motel de Posadas: el homicida y la víctima estuvieron casados y tenían una orden de restricción al momento del crimen

Por otra parte, la decisión de los jueces coincidió parcialmente con el pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por Vladimir Glinka. El fiscal había solicitado la misma pena, pero por homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, esto último entendiendo que Monzón dio muerte a la adolescente a puñaladas cuando ella estaba inconsciente en el piso a causa de golpes en la cara.

El defensor Miguel Ángel Varela pidió a su turno la absolución por legítima defensa, por considerar que el imputado se había defendido de un ataque de la propia Horacelia. Además, si los jueces no consideraban ese encuadre, solicitó la pena mínima por exceso de legítima defensa o la pena mínima por homicidio.

La audiencia de alegatos inició poco después de la 9 de la mañana, con la presencia como oyentes de varias autoridades judiciales, incluido el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis que llevó adelante la instrucción del caso.