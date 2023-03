En la mañana de ayer miércoles arrancó el juicio contra Martín Monzón (39), acusado por el femicidio de Horacelia Marasca, una joven de tan solo 16 años que fue asesinada y descuartizada en su departamento del barrio posadeño de Villa Cabello de la ciudad de Posadas.

El crimen que conmocionó a la provincia, ocurrió a mediados de agosto del 2015. El cuerpo de la joven fue desmembrado y luego descartado en varias bolsas de consorcio por desagües que desembocan en el arroyo Mártires.

El acusado del hecho es Martín Monzón, quien al momento del crimen tenía 33 años. El hombre confesó haberla matado y luego haberla descuartizado, sin embargo asegura que fue en defensa propia, ya que la joven aparentemente lo habría atacado. El presunto femicida reiteró su pedido de declarar bajo el suero de la verdad.

El debate se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de Posadas, conformado por los magistrados César Yaya (presidente), Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante). El acusado es representado por el defensor oficial Miguel Ángel Varela en tanto que en la fiscalía interviene Vladimir Glinka.

Comenzó el juicio al acusado de asesinar y descuartizar a su novia en Posadas. Foto: Misiones Online

De acuerdo a la declaración del acusado en instancias anteriores, el sindicado femicida apuntó que el día de los hechos “ella (la víctima) se vistió para salir y me dijo que no la siga. Le dije que no, forcejeamos y me amenazó con un cuchillo, en el forcejeo se clavó el cuchillo en el pecho. Tuve miedo y me deshice del cuerpo. Salí afuera e hice como si ella se había ido. Amanecí con un vecino. Puse el cuerpo en bolsas de residuos porque tenía miedo y las tiré por distintos sectores, llevándolo al bebé conmigo”.

“Como mi voluntad era que se le dé cristiana sepultura conté la ubicación de donde estaban las partes del cuerpo”, había acotado.

Leer también: Posadas: un hombre habría asesinado a una mujer en un motel y luego intentó suicidarse

Uno de los femicidios más brutales de Misiones

De acuerdo a la investigación, el asesinato ocurrió entre las 21:30 y 23 horas del 16 de agosto del 2015. La menor fue ultimada con tres puntazos, donde el último fue al corazón, que incluso dañó su columna vertebral. El asesinato ocurrió en la sala de la vivienda que compartían en la chacra 150 de Villa Cabello.

Luego de esto, Monzón llevó el cuerpo al baño, donde lo desmembró en cinco pedazos con un cuchillo tipo carnicero. Los restos de la adolescente fueron descartados en bolsas de consorcio, en dos tandas, entre la madrugada de ese domingo y la mañana del lunes 17. Todo indica que utilizó el cochecito del hijo de ambos que, en ese momento, tenía siete meses para trasladar las bolsas.

Luego de deshacerse de las bolsas que contenían los restos de la adolescente, Monzón fue a la Comisaría Séptima para hacer una exposición expresando que la muchacha había abandonado la casa, dejándolo al cuidado de su hijo.

Las partes desmembradas del cuerpo de Horacelia fueron encontradas dentro de un túnel o alcantarilla que desemboca en el arroyo Mártires. Los envoltorios estaban a unos 80 metros de la desembocadura por lo que se sospecha que el asesino ingresó por la boca de salida y recorrió agachado esa distancia bajo tierra hasta descartarlos.