Desde el Hogar de Niñas Betesda, ubicado en el Barrio Las Tacuaritas de Itamebé Miní, llaman a la solidaridad de la población misionera para llevar adelante la campaña “El Sueño de mis 15”, cuyo objetivo será el festejo del cumpleaños de 15 de las adolescentes del lugar.

La campaña se centrará en la recepción de donaciones de vestidos de fiesta o de quince años, para que de esta manera logren gozar de su tan ansiada “fiesta de 15”. En la actualidad, la franja etaria de las niñas residentes es entre 13 a 16 años, y en el corto tiempo, dos de ellas llegarán a cumplir 15 años.

Por este motivo, los encargados de la institución decidieron arrojarse de lleno a la colecta para “acompañar a las jovencitas en esta fecha tan especial, para que tengan su fiesta soñada”, mencionó Yamila Fernández, una de las encargadas del hogar, en una entrevista radial con Radioactiva 100.7.

A su vez, explicó que los vestidos de fiesta serán lucidos por las jovencitas en las celebraciones que tendrán lugar en un salón del hogar, y en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Además se aceptarán donaciones de accesorios, cotillón, mercaderías y otros.

“Los festejos serán sumamente íntimos, con pocos allegados externos a la institución. Primero por la situación sanitaria actual y también porque las niñas del hogar están judicializadas y debemos resguardar su identidad”.

“Además de los vestidos, se puede colaborar con otras donaciones. La gente siempre es muy solidaria y ahora en el marco de esta campaña ya recibimos una buena respuesta”, enfatizó.

Las niñas y adolescentes que conviven en el hogar por distintas razones no es posible que estén con sus familias. A raíz de esto, “las chicas están judicializadas en general por alguna problemática familiar y también tenemos algunos casos excepcionales en que no están judicializadas pero no pueden estar con sus familias y, el hogar las recibe. En el hogar se recibe permanentemente a niñas y adolescentes”, subrayaron. “La señora Marcela Piñeyro es la encargada general del hogar de niñas, y junto a ella trabajamos un equipo de personas”.

Yamila Fernández también recalcó la importancia de dar a las jóvenes su fiesta, en un marco de contención y cariño.

“Hace unas semanas cumplió 15 años una de las chicas y vamos a estar celebrando dentro de poco y ya se vienen dos cumpleaños más. La convocatoria viene bien porque constantemente estamos recibiendo adolescentes. Y como hogar queremos estar presentes en ese momento tan importante, que es un día soñado para la mayoría de las niñas, que es cumplir sus 15 años. Sabemos que es un paso muy importante en la vida de una jovencita”, señaló.

Marcela Piñeyro, en diálogo con El Territorio, dijo: “hace once años que estamos trabajando con el hogar que depende de la Fundación Reto a la Vida. La sociedad siempre ha colaborado con nosotros y en esta ocasión la campaña surge por el deseo de cumplir el sueño de las niñas de tener su fiesta de 15 años. Buscamos que las niñas tengan su día especial y también los mejores recuerdos”.

Cabe recordar que la población del hogar es dinámica, por lo que a su respecto Piñeyro aclaró que el año pasado cinco niñas egresaron al ser adoptadas por una nueva familia. “Lo que más queremos es que la estadía aquí sea una buena experiencia”, finalizó.

Sumar solidaridad, sumar empatía

Si desean colaborar con vestidos, calzados u otros elementos, comunicarse a los siguientes números: 376-4805070 y 376-5118715.