Conozca los requisitos para el ingreso y egreso del país por el Puente San Roque González de Santa Cruz.

Mayores de 12 años cumplidos que no estén vacunados con el COVID-19, o que no hayan completado su esquema de vacunación, deberán presentar test (técnicas de detección de ARN: RT-PCR / LAMP / NAAT) con resultado negativo, realizado en un tiempo no superior a 72 horas antes del embarque o un test de antígeno negativo realizado en un tiempo no mayor a 24 horas del embarque.