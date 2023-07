Viral: Una cantante británica se casó con un fantasma, se divorció por exorcismo y se abrió Tinder

Brocarde es una cantante británica de 39 años, que saltó a la fama gracias a su música y sus controversiales historias de amor. En la actualidad, posee más de 1.3 millones de visualizaciones en sus 30 videos de YouTube y más de 8.100 oyentes mensuales en su perfil de Spotify, teniendo en cuenta que su primera canción se publicó en 2019.

En su cuenta de Instagram se encuentra en pleno crecimiento y posee 185.000 seguidores. Allí postea sobre su vida diaria, sus fotos con looks total black, sus nuevos lanzamientos musicales, adelantes de sus videoclips, habla sobre sus relaciones amorosas, sobre sus diferentes empleos y se describe como escritora de canciones, poeta y performer.

Brocarde, la cantante británica que se casó con un fantasma Foto: Instagram

La cantante habló con medios locales y anunció su separación con un fantasma llamado Eduardo, que según Brocarde fue un soldado victoriano. Ella comentó que se conocieron cuando el fantasma hizo su primera aparición en su cuarto y que hasta ese momento no creía en espíritus.

La pareja se casó en la noche de Halloween en una capilla abandonada y luego se fueron de luna de miel a Barry Island. La cantante contó parte de la ceremonia y dijo: “la ceremonia tuvo una invitación abierta a los vivos y los muertos y vi llegar a la capilla a personajes como Marilyn Monroe, Elvis Presley y Enrique VIII”. Ella posteó un video con parte del casamiento.

Por otro lado, ella comentó que tuvieron sexo y que gracias al fantasma tuvo orgasmos escalofriantes. Pero, al parecer, el amor se terminó. Y ella explicó: “Estaba al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, y continúo: “Al comienzo amaba a Eduardo, pero la relación ya no daba para más. Ahora estoy en Tinder y he renacido y me siento libre. Me divorcié de Eduardo a través de un exorcismo”.

Brocarde se divorció del fantasma Eduardo Foto: Instagram

El divorcio de Brocarde y el fantasma Eduardo

La cantante, Brocarde anunció su separación y el divorcio por medio de un exorcismo junto a su canción, Just Another Anthem. En el mismo muestra parte del exorcismo para separarse del fantasma Eduardo.