Una psicóloga explica la importancia de enviar memes: “Le demostrás al otro que existís”

¿Le mandás memes a tus amigos? Una psicóloga de la Universidad de Oxford destaca el papel crucial de los memes en la construcción y mantenimiento de amistades en la era digital. Según ella, enviar memes es una forma sencilla y efectiva de demostrar a un conocido que se está pensando en él, sin la presión de esperar una respuesta inmediata.

Qué plantea la psicóloga sobre los memes

La profesional, Maria Kempnich, afirmó: “Una manera fácil de mantener contacto con un amigo es enviarse imágenes graciosas de memes porque vos no estás esperando a que respondan, no les estás preguntando algo que tienen que responder, y no importa cómo te está yendo durante el día. Básicamente, se le demuestra al otro que existís, que te importa y que querés hacerlo reír”.

“Entonces, no subestimemos el poder de enviar memes y en el caso de que un amigo te envíe uno, asegúrate de dejarle algún like o corazón”, indicó. La psicóloga afirma que mandar memes es una forma de construir y mantener una amistad, dijo que el obstáculo para enviarlo es bastante bajo, y la inversión es mínima.

“Es fácil encontrar algo y simplemente enviárselo a alguien”, afirmó. La acción de mandarle un meme a alguien significa: “Pensé en vos, te conozco, y sé que vas a apreciar esta acción”. A su vez, plantea que no involucra un “rechazo riesgoso”, ya que lo máximo que podría ocurrir es que la persona te ignore. A pesar de que es doloroso, normalmente sucede esto debido a la naturaleza lúdica del asunto: “Es muy probable que obtengamos algún tipo de respuesta, y a menudo, eso es todo lo que necesitamos”. Añade que, si no existe la oportunidad de encontrarse en persona, o incluso si se responden con horas de diferencia, igualmente se intercambia diálogo y eso es lo que importa.

Qué es un meme

Un meme es una idea o concepto que se comunica mediante una imagen o un gif. Sin embargo, también puede manifestarse en otros formatos, como videos cortos o audios, y se difunde a través de las redes sociales. Los memes suelen tener un tono irónico, satírico o irreverente, a menudo abordan temas de denuncia social y se difunden a través de las redes.