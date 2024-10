El fenómeno “Gastón Edul” en Bake Off Famosos: los memes que lo confirman

Bake Off Famosos es el nuevo pasatiempo de los argentinos al culminar sus labores. Los desafíos e interacciones lo han consolidado como el programa tendencia de las noches.

“Tras una nueva eliminación, hoy habrá tensión en la cocina de #BakeOffFamosos”, destacó las cuentas oficiales de Bake Off en Instagram y X sobre el nuevo episodio.

Ahora bien, el pasado 1 de octubre, Javier Calamaro debió dejar su delantal ante un mano a mano con Gastón Edul. Sin embargo, la eliminación no fue el foco principal de los usuarios.

Tras el estreno de Bake Off Famosos, los usuarios no han dudado en aclamar a su favorito por el momento: Gastón Edul, el reconocido periodista deportivo.

El fenómeno Gastón Edul

El “fanatismo” por Gastón Edul comenzó desde el inicio de Bake Off Famosos, cuando realzó sus ambiciones de ganar la competición.

“Vengo de otro rubro totalmente diferente. Pero bueno, cuando le llamaron me animé porque si vengo, es a competir de verdad”, sentenció el periodista deportivo con fuerza, causando las risas de sus contrincantes.

Seguido a este momento, el comunicador presentó, como su primer desafío creativo, unos cupcakes en representación a la Selección Argentina. Esto hizo que los usuarios lograran empatizar más con Edul.

“Quise retratar uno de los momentos que más me cambiaron la vida. Fue en lo profesional, pero se extendió, como el Mundial de Qatar. Así que quise que todos se acuerden del momento que para mí fue más importante”, aseveró Gastón Edul ante los jueces.

Los memes que realzan el fenómeno de Gastón Edul en Bake Off Famosos

Los memes a menudo se relacionan con el físico del periodista deportivo. Entre las frases más comunes, se encuentran: “Por favor lo lindo que es Gastón Edul”, “Creo que me enamore de Gastón Edul Basta hasta acá llegue”, “Ay Gastón Edul no te había visto bien”, “Sisis Callejero fino, Maru botana y todo lo que quieras Pero Gastón Edul”, “Chicas, lo que está Gastón Edul en Bake Off”, “Deja de enamorarme Gastón Edul”, “Solo veo Bake Off por el lindísimo de Gastón Edul que hombre TODO”.

Finalmente, los tweets suelen contar con videos de Floricienta o del mismo programa. Algunos de los más destacados son:

El fenómeno “Gastón Edul” en Bake Off Famosos: los memes que lo confirman

El fenómeno “Gastón Edul” en Bake Off Famosos: los memes que lo confirman

El fenómeno “Gastón Edul” en Bake Off Famosos: los memes que lo confirman