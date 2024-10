¿Es todo mentira? la verdad detrás de las tortas de Bake Off Famosos

Después de una larga espera, volvió Bake Off a la pantalla de Telefe. En esta oportunidad el reality de cocina es conducido por Wanda Nara y participan famosos, quienes dejan todo para lograr crear los postres diseñados por el jurado de lujo integrado por: Damián Betular, Maru Botana y Cristophe Krywonis.

Bake Off ya empezó y cada día es un nuevo desafío que deben enfrentar los famosos para sacar adelante sus platos de pastelería. En los dos días que ya lleva el programa hubo pruebas complicadas, enojos, diversión y compañerismo.

Esta edición llama la atención porque es la primera vez que se hace el programa con la competencia de famosos, ya que al ser de pastelería se debe tener una idea sobre pastelería. En estos días hubo los mejores y peores pasteleros, por lo que dos quedaron fuera de la competencia, ellos son: Karina Jelinek y Javier Calamaro.

Bake Off Famosos Argentina con la conducción de Wanda Nara y un jurado de lujo. (Foto: Instagram)

Se supo quiénes realizan las tortas que presentan en Bake Off Famosos

Lo cierto es que llamó la atención los platos que presentaron los famosos, más allá de si lograron o no la presentación adecuada, ya que todos están bien elaborados y con un logro más o menos semejante, lo cual es curioso si algún famoso nunca realizó pastelería.

En X (antes Twitter) comenzaron a hablar del tema y revelaron la verdad detrás de los creadores de las tortas que se presentan en el programa. “Si supieran que el 70% de esas preparaciones las hacen PASTELEROS contratados de la producción / empleados de los jurados jajajaja”, escribió la cuenta @ElLauchaOkey.

La verdad sobre las tortas de Bake Off Famosos

El mensaje se volvió viral y los usuarios dejaron su opinión decepcionados por el fraude de Bake Off, ya que esperaban que los famosos sean los encargados de crear sus platos. “¡Lamentablemente si! La gracia estaba en los desastres que hacían. No me divierte ni un poco. Acá están los reales”, escribió una usuaria junto a la foto de los pasteleros reales.

Si bien otros señalaron que esas personas eran las que hacían las tortas de muestras, otros marcaron que lo que hacen los famosos son el decorado y lo que se ve en cámara.