Un hombre corrió desnudo por el centro de Mar del Plata y el insólito video se hizo viral.

En Mar del Plata ocurrió un curioso y desconcertante hecho que no tardó en hacerse viral: un hombre corrió desnudo por la peatonal de la hermosa ciudad balnearia. Personas que se encontraban paseando y transitando por el lugar se sorprendieron ante el particular suceso y grabaron el momento, que no comenzó a viralizarse por lo inusual que era.

Según fuentes de información, el hombre habría sufrido un brote psicótico y fue detenido en el lugar. En un video que se viralizó por redes se puede ver al hombre corriendo por la peatonal de Mar del Plata, uno de los lugares más turísticos de la ciudad. Allí el joven se encuentra sin ropa y su objetivo era llegar hasta la Playa Bristol.

Corrió por la transitada Av. Peralta Ramos y casi es atropellado por los autos que circulaban en ese momento. El hecho conmocionó a los marplatenses mientras disfrutaban de un día de sol en la playa.

Un hombre corrió desnudo por el centro de Mar del Plata Foto: web

Cuando el joven llegó a la playa, tomó una de las redes que se encuentran en la escollera como si fuera la meta final de una carrera. La policía fue alertada por el hecho y fue reducido por un grupo de oficiales que se lo llevaron detenido.

El hombre se resistió e intentó agredir a las fuerzas de seguridad con un salvavidas. Finalmente, la policía lo pudo detener tras el pánico que genero la situación entre los transeúntes.

Video viral: un hombre corrió desnudo por la ciudad de Mar del Plata

Los habitantes de la turística y hermosa ciudad balnearia se vieron sorprendidos ante un curioso hecho. Un hombre corrió por las calles completamente desnudo y atemorizó a todos.

El joven se cree que habría sufrido un brote psicótico y fue detenido en las cercanías de la Playa Bristol, tras intentar agredir a las fuerzas de seguridad.