Tuvo un accidente con el termo de agua caliente y ahora su perro odia el mate.

La historia de un labrador que odia el mate se hizo viral hace unos días en Tiktok. Es que el can muestra su enojo contra la infusión por una importante razón: hace un par de meses su mejor amigo humano se quemó con el agua caliente del termo al estar cebando.

El clip de pocos segundos, donde se cuenta a detalle lo ocurrido, fue publicado en el perfil de la red social dedicado a las aventuras de Bombero (bombero.labrador).

El video viral de Bombero, el perro que odia el mate

“En enero me quemé haciéndome un mate. Me quemé el abdomen, la panza... y desde ese día, Bombero odia el termo”, cuenta el dueño del perro, mostrando toda la situación.

Es que Bombero al ver el termo y el mate sobre la mesa comienza a ladrar. “¡Bombero! ¿No te gusta el termo?”, le preguntó al animal y este con sus gestos demuestra que es “anti mate”.

El video ya tiene más de 1.2 millones de vistas en Tiktok, donde recibió también casi 250 mil “me gusta” y más de 600 de comentarios de usuarios de la red social que quedaron sorprendidos con la actitud del animal y el interés por cuidar a su humano.

En enero de este año, el dueño del labrador sufrió una fuerte quemadura cuando desparramó en su cuerpo el agua contenida en el termo. Foto: Captura video

“Qué vidas diferentes, yo me quemé el pie con el termo, pero quien me lo tiró fue mi perra ni cara de perdón me puso”, “Tiene sentido, se llama bombero”, “Amo como lo vigila al termo cuando te servís”, “Bombero mira diciendo “que haceeees”, hacen parte de la gran cantidad de comentarios que se pueden leer en el posteo. En algunos hasta se señalaban la paradoja entre el nombre del can y su misión de evitar que su dueño se queme, mientras que otros contaban sus casos donde algunas veces sus mascotas eran quienes producían los accidentes: