Traniela Campolieto se vistió de varón para hablar de identidad de género con un particular video: “Cine”

Traniela Carlé Campolieto es la primera pilota trans de América Latina, que durante el último tiempo encontró la manera de potenciar su llegada mediante llamativos videos en redes sociales.

Este miércoles, publicó un video que tuvo la particularidad de mostrarla vestida de varón, lejos de la identidad con la que se la conoce desde hace años.

En las imágenes se la ve apareciendo e invitando al “galán” que la estuvo acompañando. “Vamos a ver si viene, es medio tímido”, señala.

Enseguida aparece ella misma vestida de varón, con un estilo “vaquero”, con jeans, camisa y sombrero. Una edición de cuestionable calidad ubicó a las dos versiones de Traniela una al lado del otro.

Utilizó ese contexto para hablar, como suele hacer, de género. Y señaló: “El género y la expresión de género son cosas distintas. Podemos estar vestidos de una forma, de otra, o cómo queramos y eso no va a modificar nuestra identidad de género. En el caso nuestro es ser una mujer transexual”.

Además aprovechó el video para promocionarse, señalando que las marcas pueden elegir trabajar con ella en cualquier de sus dos versiones: mujer o varón.

Los comentarios no tardaron en llegar, a favor y en contra de la propuesta de la pilota. “Para mí esa Traniela nos toma el pelo a todos. Quería hacerse viral o algo. Un caso de diván y no de género”, escribió una usuaria. Otra mostró su beneplácito por el video: “Esto es cine”. Por último, quien también se pronunció sobre la pilota fue nada menos que Nazareno Casero: “Debo reconocer que al principio me costó, pero hoy soy 100x100 fan de Traniela”.