“Sigue lo pasos de Tini”, la llamativa foto íntima de Rodrigo De Paul con otro hombre que causó furor en redes

Rodrigo De Paul es uno de los futbolistas argentinos más reconocidos a nivel mundial. Gracias a su rendimiento con la Selección Argentina se ha ganado el corazón de todos los hinchas. Aunque también se volvió una figura mediática debido a sus relaciones amorosas. Su separación de Cami Homs y la confirmación del romance con Tini Stoessel lo colocó bajo el foco de todos los portales de noticias y programas de espectáculo.

A pesar de los rumores de infidelidad hacia Cami Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se convirtieron en una de las parejas más queridas de la Scaloneta durante el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el amor entre el deportista y la cantante llegó a su fin mediante un comunicado oficial que publicaron en conjunto a través de sus redes sociales.

Desde entonces, mucho se ha especulado acerca de la situación sentimental de Tini y De Paul. Así como también sus fans han estado muy atentos respecto a una posible reconciliación de la pareja. Aunque hubo un reencuentro durante el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, parece que el fuego finalmente se apagó por completo.

Es que durante los últimos días, el nombre de Tini Stoessel volvió a ser noticia debido a los fuertes rumores de romance con nada más y nada menos que Young Miko. Ambas cantantes fueron vistas compartiendo tiempo de relax y mantuvieron un llamativo ida y vuelta a través de sus redes sociales que ilusionó a sus fans.

La foto de Tini Stoessel con Young Miko que confirmaría su relación

Por su parte, Rodrigo De Paul ha disfrutado de su soltería durante todo este tiempo. Aunque ahora una foto que compartió el propio futbolista se volvió viral y surgieron sospechas de una posible relación amorosa.

La foto de Rodrigo De Paul con otro hombre que se hizo viral

Rodrigo De Paul compartió una llamativa foto con otro hombre y generó una ola de comentarios en las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, el futbolista reposteó una publicación de quien al parecer es un amigo íntimo al que ha visitado recientemente y agregó dos emojis: uno de las manos haciendo la forma de un corazón y otro de una carita sonriente rodeada de corazones rojos.

“Sigue lo pasos de Tini”, la llamativa foto íntima de Rodrigo De Paul con otro hombre que causó furor en redes

Rápidamente, los usuarios investigaron acerca de quién se trataba el acompañante de Rodrigo De Paul y descubrieron que en su perfil hay aún más material de ambos juntos. Las últimas dos publicaciones de Alejandro Calian son junto al jugador de la Scaloneta. Una en el mundial de Qatar 2022 y otra, la más reciente, de su reencuentro en Madrid.

“Sigue lo pasos de Tini”, la llamativa foto íntima de Rodrigo De Paul con otro hombre que causó furor en redes

“Él literalmente dijo YO no voy a ser menos que tini”, “Él no podía dejar que Tini tenga todo el protagonismo”, “JAJAJAJAJA el no quería ser menos que Tini ue” fueron algunos de los comentarios respecto a estas fotos que se hicieron virales en X (antes Twitter) acerca del llamativo vínculo entre el futbolista y quien, al parecer, es parte de su entorno más íntimo.