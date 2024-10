Qué es lo menos “atractivo” del entrenamiento en Fórmula 1, según Franco Colapinto

Franco Colapinto se ha convertido en el rostro de la Fórmula 1 en Argentina. Tras su debut con la escudería Williams, los aficionados argentinos lo han reconocido como su representante en la competición más prestigiosa del automovilismo.

Estos son los planes del piloto durante el párate previo a competir nuevamente.

“Quiero quedarme en Williams. Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo”, detalló el piloto de 21 años sobre su ingreso a la F1 en una entrevista para Motor Sport.

Ahora bien, en las últimas horas, Franco Colapinto participó en “El Hormiguero”, uno de los programas de entrevistas más populares de España. Ahí, se hizo viral en redes sociales por algunos datos curiosos de su carrera.

Qué es lo menos atractivo en la Fórmula 1 para Franco Colapinto

El hecho ocurrió en El Hormiguero, donde el piloto argentino se ganó el corazón del público por su humor similar a los españoles.

“¿Están contenta las empresas que hagan hormigas una publicidad?”, consultó Colapinto sobre las hormigas del programa, algo que generó sorpresa y risas en el público.

Durante su conversación, tocaron el tema del entrenamiento que tiene un piloto. Ahí, reconoció que entrenar el cuello es lo menos “atractivo” de todo el proceso.

“Es desagradable. Además, es lo menos sexy. Tenés un coso acá en la cabeza que parece que te ponen un bozal”, aseveró el piloto sobre uno de los entrenamientos más complicados que debe hacer para sus carreras.

Desde este punto, Franco recalcó que los ejercicios de fuerza en el cuello le provocan sumos dolores en la cervical. Por tanto, consideró que si el cuello sobrepasa las orejas es “asqueroso”.

Franco Colapinto en El Hormiguero

“Tienes el cuello, que se va a la mier** , y después te queda un dolor de cervicales que no podés ni moverte. La noche, te quedas duro como una almohada, te levantás y estás así como Robocop (...) Y después que el cuello te queda muy grande y sobresale las orejas es asqueroso”, determinó el argentino.

Cuánto le mide el cuello a Franco Colapinto

Finalmente, Pablo Motos (el conductor del programa) le midió el cuello al piloto en vivo con una cinta métrica. Ahí, determinó que su garganta medía alrededor de 43 centímetros, el número de su dorsal.