Christine GZ reveló cómo fue su salida con Franco Colapinto: «Es tan amable»

Franco Colapinto es el nuevo foco de atención en el deporte argentino. Luego de debutar en la Fórmula 1 a fines de agosto, los argentinos no dudan en ir a todas sus carreras para apoyar al piloto.

Estos son los planes del piloto durante el párate previo a competir nuevamente.

“No me entra tanta felicidad en el cuerpo de pensar que en unas semanas voy a estar manejando un Formula 1 por primera vez. Gracias a Williams por esta increíble oportunidad después de un gran primer año juntos”, aseveró el joven de 21 años sobre su oportunidad en la competición más importante del automovilismo.

Ahora bien, el piloto ha sido foco de múltiples momentos virales desde su exposición pública. Una de ellas ocurrió durante su primera carrera, donde tuvo un interesante “ida y vuelta” con Christine GZ, una periodista india.

“Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá”, bromeó el piloto con una sonrisa, lo que generó una complicidad con la piloto.

El momento se hizo sumamente viral en redes sociales. Es por ello que la última entrevista de Christine GZ sobre Franco Colapinto captó la atención de todos los argentinos.

¿Cómo fue el encuentro entre Christine GZ y Franco Colapinto?

La periodista reveló más detalles sobre el piloto en DEPORTV. Allí, confesó que había salido con el argentino para jugar pádel junto a su equipo de trabajo.

“El otro día fuimos a jugar al pádel (...) Fue muy divertido”, destacó Christine GZ sobre su salida con Franco Colapinto tras su intercambio de palabras en una de las carreras.

Seguidamente, describió al joven de 21 años como una persona amable y natural, algo que no es tan común en un entorno tan competitivo como el automovilismo.

Franco Colapinto antes del Gran Premio de Singapur. Foto: X-

“Es tan amable, tan natural que se ríe por todo. Son todos, él y sus managers, muy buena gente. Es increíble encontrarse a gente así en la Fórmula 1″, aseveró la piloto india, a lo que agregó:“Sabemos es un mundo muy estricto y complicado. Ver este tipo de gente que entra, que es tan como nosotros, es bueno”.

El efecto Colapinto en la Fórmula 1

Finalmente, Christine GZ reconoció que el piloto es muy amable durante las conferencias postpartido. Pese a ser un montón de periodistas, el argentino se dispone a decir lo que piensa.

Fórmula 1: cuándo correrá Franco Colapinto en el GP de Singapur.

“Nosotros somos muchísimos periodistas en la misma fila y todos tenemos que preguntar algo diferente, es complicado conectar con ellos. Él siempre dice lo que piensa, con su palabra muy genuina, así que es muy fácil conectar con él (...) El otro día después de Singapur, él estaba supercansado tras una carrera tan dura, de tanto calor y humedad. En coche hacía 57 grados y el pobre vino a la entrevista reventado. No podía ni escuchar casi. Nos comentó que no había bebido nada, porque no sabía tomar agua todavía. Y cuando tomó, era tan caliente y asquerosa que le dolía el estómago”, cerró la piloto.