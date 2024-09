El piropo del papá de Franco Colapinto a Marina Calabró en plena entrevista que se volvió viral: «De tal palo, tal astilla»

El nombre de Franco Colapinto no deja de ser tendencia en las redes sociales. Desde su debut en la Fórmula 1, el piloto argentino ha causado furor en el mundo entero. No solo por su talento, también por su carisma, su manera de hablar ante la prensa y su frescura frente a las cámaras. Pero no sólo él es viral, también su papá, Aníbal.

“El mundo entero no sabía su nombre, te lo garantizo, hace un mes”, dijo James Vowles, el ingeniero británico del equipo de Williams, sobre Franco Colapinto y su atípica irrupción en la Fórmula 1. “Él era muy especial, simplemente no era conocido por el mundo”, agregó acerca del joven talento que deslumbró con su salto a las grandes ligas. Además, para reforzar su opinión, contó un detalle que muy pocos conocían acerca del pasado del piloto argentino y los sacrificios que hizo su familia para ayudarlo a cumplir su sueño.

“Su padre vendió su casa para que compita en un campeonato, que era el antiguo campeonato de Fórmula 4, que es ahí donde lo vi”, recordó acerca de la difícil decisión que tomó Aníbal Colapinto para apoyar a su hijo. A pesar de que muchas familias venden todas sus pertenencias para costear los gastos de los pilotos, Franco ganó este torneo con un equipo que no estaba al nivel adecuado y eso fue lo que lo puso en el radar de Vowles.

El piropo de Aníbal, el papá de Franco Colapinto para Marina Calabró

Aníbal Colapinto suele ser muy amable con la prensa y dar entrevistas cada vez que es consultado por el excelente presente de su hijo. Recientemente, el padre del piloto argentino que deslumbra en la Fórmula 1 salió al aire en LN+ durante el programa de Marina Calabró y se volvió viral por un insólito motivo.

Mientras charlaba con la conductora, Aníbal no se contuvo y soltó un piropo que no pasó desapercibido. Rápidamente los usuarios de las redes sociales comentaron la similitud con el episodio de Franco con la periodista española en su primera carrera en Fórmula 1.

“De tal palo tal astilla”, “es hereditario”, “La manzana no cae muy lejos del árbol por lo visto”, “Padre de tigre”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de X (antes Twitter) tras ver el ida y vuelta de Aníbal con Marina Calabró.

La “chicana” del papá de Franco Colapinto a Carlos Sainz

El padre de Franco Colapinto salió al cruce tras los dichos del piloto Carlos Sainz sobre su hijo tras el Gran Premio de Singapur. Luego de la carrera, el español mencionó la maniobra del argentino y causó una gran repercusión.

“En la frenada de la curva 1 llegó un Williams, creo que era Franco Colapinto. Casi nos lleva puestos a dos o tres”, expresó con frustración sobre el accionar del joven piloto. “Son riesgos que tomás como rookie (principiante) cuando no te jugás nada, pero nosotros tenemos que tener más cuidado”, concluyó Sainz haciendo hincapié en la diferencia de experiencia y prioridades entre ambos pilotos.

La maniobra conocida como Divebomb permitió a Franco avanzar del puesto 12 al 9 en la largada, lo que despertó opiniones divididas en el paddock. Por su parte, Aníbal Colapinto fue contundente en su respuesta: “No sé de qué se queja Sainz”, dijo en diálogo con TN al término de la carrera.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, terminó en el puesto 11° del Gran Premio de Singapur. Foto @WilliamsRacing

El papá de Franco defendió la maniobra de su hijo y destacó las habilidades que desarrolló el actual piloto de Williams desde sus inicios en el karting. “Ha realizado buenas largadas desde la época del karting, pero bueno, esto es distinto a todo”, comentó sobre la diferencia de nivel en comparación con la Fórmula 1.

Además, con sinceridad, Aníbal habló de la situación de su hijo y su futuro como piloto de Fórmula 1. “Para el 2025, hoy por hoy no tiene butaca, es la verdad. Pero bueno, seamos optimistas, hay que tener fe y paciencia”, sostuvo.