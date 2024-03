¿El hermano mayor es el más inteligente? El sorprendente estudio que reveló la verdad

El debate sobre si el orden de nacimiento influye en los hermanos fue objeto de interés y discusión durante mucho tiempo. Para ponerle fin a esta controversia, unos científicos realizaron un estudio y se obtuvieron resultados sorprendentes.

El estudio definió tres perfiles de hermanos: el mayor, el del medio y el más chico. Foto: Freepik

Sobre qué trataba el estudio

El estudio se denomina Settling the debate on birth order and personality y estuvo a cargo de Rodica Ioana Damian y Brent Roberts, profesores de la Universidad de Illinois. “El orden de nacimiento es una de las experiencias humanas más generalizadas, que se piensa universalmente para determinar lo inteligentes, agradables, responsables, sociables, emocionalmente estables y abiertos a nuevas experiencias que somos”, afirmaron los expertos.

De esta forma, los docentes definieron tres perfiles: el hijo mayor, el hijo del medio y el hijo más pequeño, de acuerdo a conclusiones basadas de análisis de las personalidades y coeficientes intelectuales de 377,000 estudiantes de secundaria, de diversos orígenes sociales y éticos de los Estados Unidos.

Qué características tiene cada hermano

Según el estudio, se indicaron las siguientes características para cada perfil:

El hermano mayor: tienden a exhibir características más extrovertidas. Como primogénitos, se les asigna el rol de ejemplares, a menudo bajo cierta presión. Esta responsabilidad surge debido a que los padres están asumiendo este papel por primera vez.

El estudio también sugiere que los hijos mayores tienden a tener un coeficiente intelectual ligeramente más alto que sus hermanos menores. En el caso de las hijas mayores, suelen mostrar características como ambición, organización, audacia y una marcada confianza en sí mismas. Esta confianza las impulsa a tomar la iniciativa y perseguir sus metas, convirtiéndolas en modelos a seguir y, en cierta medida, líderes para sus hermanos menores.

El hermano del medio: tienen que lidiar con hermanos de diferentes edades, lo que les brinda la oportunidad de adaptarse fácilmente a diversos entornos y relacionarse bien con todos. Al encontrarse en medio, se destacan por su capacidad de negociación y, en ocasiones, por su habilidad para influir en situaciones.

También desempeñan un papel importante en la promoción de la armonía en el hogar al actuar como mediadores entre sus hermanos mayores y menores, contribuyendo así a resolver conflictos de manera pacífica. Aunque no reciben la misma atención exclusiva de sus padres que los hijos mayores, esto les impulsa a desarrollar una independencia temprana y a buscar destacar por sí mismos. Sin embargo, esta situación a veces puede generar sentimientos de abandono.

El hermano más pequeño: es percibido como ‘el menor’, un rol dentro de la familia que a menudo se interpreta como aquel que puede hacer lo que quiera. Debido a que los padres tienden a concentrar su atención en el hijo mayor, el hijo más joven puede disfrutar de cierta libertad. A veces, también pueden sentir que están solos, lo que lleva a que sean más propensos a asumir riesgos y emprender proyectos por su cuenta, impulsadas por su naturaleza relajada y despreocupada. También pueden mostrar una tendencia a la rebeldía, ya que perciben las reglas como menos estrictas y más fáciles de romper.

Qué conclusiones arrojaron los resultados

“El orden de nacimiento no es un factor importante para el desarrollo de la personalidad”, afirmaron. “El orden de nacimiento es una idea que probablemente nunca desaparecerá por completo debido a su perfecta confusión con la edad”, afirmaron los científicos. A su vez, detallaron que la mayoría de las personas tienen la experiencia directa de observar cómo los hijos mayores se comportan de manera diferente a los menores. Esto sucede porque las personas tienden a dar más peso a la información anecdótica que a los hallazgos basados en datos.

Como conclusión, afirmaron que, según la evidencia científica, el orden de nacimiento tiene poca o ninguna relación sustantiva con el desarrollo de los rasgos de la personalidad y una relación minúscula con el desarrollo de la inteligencia.