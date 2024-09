Descubrieron que le fue infiel a su marido por sus stories: quién es Candela Sánchez, la influencer que se hizo viral

Candela Sánchez, una influencer argentina radicada en España, está en el ojo de la tormenta en las últimas horas luego de que se viralizara un video en el que se la acusa de serle infiel a su pareja, Juan García Espil. Con más de 206 mil seguidores en Instagram, Candela construyó su fama compartiendo fotos de sus viajes, eventos nocturnos y momentos íntimos con su hijo, además de sus estilismos en distintos destinos europeos.

El hate en Twitter hacia la influencer nació con la polémica de que en un viaje a Nueva York, Candela fingió haber sido invitada por una reconocida marca junto a otras influencers, pero en realidad se pagó todos los gastos y siguió al grupo para hacer las mismas actividades. Este escándalo ya había puesto en duda la autenticidad de su contenido.

Candela Sánchez, la influencer que se volvió viral por una supuesta infidelidad.

La vida de Candela Sánchez: viajes, maternidad y polémicas

Ahora, el escándalo estalló el 26 de septiembre, cuando una usuaria de Twitter subió un video comprometiendo a la influencer. En la grabación, Candela habría sido captada en un bar de Madrid en una situación romántica con un hombre que no era su pareja. La publicación no tardó en hacerse viral, y los comentarios sobre la vida privada de Sánchez comenzaron a multiplicarse.

Candela, además de ser madre de un niño de tres años, Hipólito, es comunicadora social y se ganó una considerable audiencia gracias a sus viajes por Europa y sus visitas a exclusivos locales nocturnos. Hasta hace poco, se mostraba en redes junto a su pareja y padre de su hijo. La influencer solía compartir momentos familiares, aunque en los últimos meses se la vio más enfocada en sus salidas nocturnas y escapadas a destinos paradisíacos.

Candela Sánchez, la influencer que se volvió viral por una supuesta infidelidad.

El escándalo no quedó solo en el video filtrado. Otros usuarios comenzaron a compartir detalles de la vida de la influencer, mencionando una posible crisis de pareja. “El hijo de la influencer comenzó la sala de tres hace dos semanas, pero ella se fue sola a Mallorca y ahora recorre las noches de Madrid”, escribió Furiela, generando más sospechas sobre su rol como madre.

El descargo de Candela Sánchez tras recibir numerosos comentarios de hate

En las últimas horas, Candela utilizó su cuenta personal de Instagram para hacer un fuerte descargo. “Como saben que no me importan sus opiniones sobre mi vida, lo que me pongo, hago, dejo de hacer, el tipo de madre que soy o no soy, joden a mi entorno”, comenzó diciendo Sánchez. “Lo que esté haciendo en equis sitio es mi problema”, escribió tajante la influencer.

El descargo de Candela.

Sánchez hizo un descargo en sus redes.

“Yo vivo mi vida con absoluta libertad, subo donde estoy, qué hago y demás. No estoy haciendo nada. Es una idiotez y fui a tomar algo con amigos. Y si estuviera haciendo algo, ¿qué? ¿Qué saben de mi intimidad, puertas cerradas, arreglos de pareja?”, continuó Candela. “Sigan inventando, filmando, especulando, que la película la vivo yo y doy las explicaciones que se me cantan y las que no”, aseguró.

Luego, fue contra Yanina Latorre, quien citó el video en la plataforma hablando sobre un juicio que Candela tiene en curso. “Ahora se sumó esta a decir idioteces que tienen que ver con mi proceso judicial. Me chupan un huevo todas esas cornudas, corruptas, mala gente, que no se separan para perder un mango o estatus”, escribió la influencer.