Zaffaroni pidió que se indulte a Cristina Kirchner en caso de que sea culpable en la causa Vialidad

Raúl Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Justicia, solicitó este miércoles el indulto para Cristina Kirchner en la causa Vialidad, como una alternativa “si la vicepresidenta es condenada”.

Cristina Kirchner saludó a la multitud que le mostró su apoyo luego del descargo que realizó en el Congreso por la causa Vialidad. Foto: Clarín.

Zaffaroni se refirió con este pedido como un “último recurso para preservar la democracia”. Además, advirtió que lo que están buscando es proscribirla.

En diálogo con AM750, el exmagistrado se lamentó al mencionar que “habrá una condena que implicará la proscripción política de la vicepresidenta”.

“El último recurso, por duro que sea”, la justificación de Zaffaroni para indultar a Cristina Kirchner

Zaffaroni repudió el pedido de condena de 12 años solicitado por el tribunal que juzga a la vicepresidenta y explicó que el indulto hacia ella, en caso de encontrarla culpable, sería “el único recurso que va a quedar, por duro que sea”.

“Si la vicepresidenta es condenada, no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de la democracia, ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones”, comentó.

En ese sentido, instó a que Alberto Fernández, en su calidad de presidente, realice este accionar de indultarla.

“Es conveniente pensar en el indulto presidencial a Cristina Kirchner como último recurso para que la democracia pueda intentar la restauración de la República”. Y luego retomó: “A veces es inevitable que la República ponga límites a la democracia, pero a veces es la democracia la que salva a la República. Por eso, es menester defenderla e impedir su bastardización”.

Zaffaroni también fue crítico de los medios de comunicación: “Protagonizan un show grosero”. Y agregó: “El propio funcionamiento institucional, enroscado en sí mismo, está produciendo una catástrofe que se está cargando a la República y la Democracia”.

Finalmente, el exjuez lanzó una pregunta: “¿Qué legitimidad tendría un Gobierno electo en medio de proscripciones y manipulaciones de jueces directamente embarcados políticamente y decididos a condenar?”.

Zaffaroni, muy crítico con los jueces y el fiscal

Con una posición tomada contra el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, Rodrigo Giménez Uriburu, Zaffaroni afirmó que “juegan a la política y protagonizan el juicio oral con el final sabido más vergonzoso que nunca se haya visto”.

Por lo que adelantó que “habrá una condena que implicará la proscripción política” hacia la vicepresidenta, porque el “círculo rojo teme la candidatura” Cristina Kirchner.

“Seguramente la condena de Cristina ya esté escrita y guardada bajo la camiseta de jugadores de fútbol de la Quinta Presidencial y será confirmada por los dos jueces que deberían revisarla. Esos jueces son buenos jugadores de tenis y paddle”, satirizó.

Respecto del avance de la causa Vialidad, señaló como responsable a la Corte Suprema: “Es predecible que calcule sus tiempos según las circunstancias. (...) Se derrumbaron los últimos escrúpulos que podrían tener esos jueces y fiscales que se lanzaron a la persecución política”.

Al final de su diálogo con AM750, comparó la situación de Cristina Kirchner con la que vivió el expresidente brasileño, Lula da Silva: “El Supremo (Tribunal) puso fin al escándalo judicial, pero aquí no es posible porque el desbarajuste judicial es mucho peor”.

Cristina Kirchner junto a Eugenio Raúl Zaffaroni, en su época como juez de la Corte Suprema de Justicia.

Para cerrar, Zaffaroni instó a “seguir luchando en el campo del Derecho, aunque los que juraron por la Constitución son los que lo lleven por repugnantes caminos de desvergüenza”.

Y dejó la siguiente frase: “El Derecho no ha muerto. No puede morir porque es el único campo de lucha. Nadie piense en la violencia, por favor. Ese camino no es viable y solo conduce a la muerte de los más vulnerables”.