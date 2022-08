Tras el descargo de Cristina Kirchner, avanzan los intentos de marchas para mostrar apoyo en todo el país

Cristina Kirchner activó un discurso feroz y combativo contra la Justicia después de su descargo donde apuntó contra el fiscal Diego Luciani y el resto del Tribunal Oral Federal 2. Ahora, desde diferentes sectores del peronismo quieren volver a tomar las calles para mostrarle el apoyo a la vicepresidenta, a la espera del aval de la misma.

Desde diferentes puntos del Partido Justicialista como también el kirchnerismo duro, propusieron realizar convocatorias para todo el país en los próximos días, con la intención de concretar la “pueblada” que habían impulsado personajes como Hebe de Bonafini.

Militantes K frente al Congreso mostrando su apoyo a Cristina Kirchner. Foto: Clarín

“Espero que el pueblo esté a la altura de lo que necesita el país, hay que calentar los motores, la pueblada tiene que estar bien preparada”, señaló la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo quien visitó a Cristina Kirchner en su casa de Recoleta.

Las organizaciones para una movilización comenzó a gestarse en el conurbano donde varios intendentes junto a dirigentes del PJ y de La Cámpora, comenzaron a presionar para mostrar “músculo” e ir en contra de lo que denuncian como “lawfare”.

Aún no hay nada confirmado, ya que se está esperando por la aprobación de Cristina Kirchner, quien en el día de ayer se mostró con la gente que había ido a acompañarla en el Senado. Incluso instó a sus seguidores a cantar la marcha peronista, simbolizando un 17 de octubre.

La defensa de Cristina Kirchner en sus redes sociales y las críticas a la Justicia

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, rompió el silencio este martes después de que el TOF 2 rechazó su pedido de ampliación de la declaración indagatoria. Allí se refirió a los presuntos hechos de corrupción que sucedieron en Santa Cruz entre el 2003 y 2015.

“Me hubiera gustado ejercer el derecho a defensa de la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión”, comenzó la vicepresidenta en su descargo en su canal de YouTube, donde apuntó contra la Justicia y criticó a los jueces: “La sentencia ya está escrita”.

“Lo que dijeron no solo que no fue probado, sino que fue totalmente al revés de cómo sucedieron los hechos”, enfatizó la exmandataria respecto a la Justicia en el comienzo del juicio. “No eran acusaciones, eran una ficción. Y bastante malo, por cierto, además de falso”.

“Empieza el juicio, nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado. No es que no fue probado y hay dudas. No no solamente no fue probado sino que además se comprobó que era al revés de lo que decía y lo pudimos ver a partir de los propios testigos que fueron citados por el ministerio público fiscal”, completó.