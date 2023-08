Tensión por la suma fija: tras las quejas de empresarios, el Gobierno advirtió que aplicará multas

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, reiteró que el Gobierno aplicará penalidades para aquellas empresas que no cumplan con el otorgamiento del bono para los empleados que tienen salarios menores a los $400 mil.

“Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, advirtió la funcionaria. Al mismo tiempo, insto a la población a hacer la denuncia de forma anónima en caso de corresponder y también dijo que se estarán apoyando en los gremios para lograr hacer la fiscalización correspondiente.

“Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, había advertido este lunes en conferencia de prensa.

Cabe destacar que este lunes, las cámaras empresariales cuestionaron el pago de la suma fija de 60.000 pesos para los trabajadores que estableció el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, en el marco de las medidas para tratar de amortiguar el impacto de la devaluación que se aplicó tras las PASO.

“El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, comentó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de un comunicado.

“La injerencia del Estado en la actividad privada no solo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de PyME que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”, continuaron.

Este lunes, “Kelly” Olmos, se encargó de aportar algunos detalles sobre la suma fija no remunerativa y a cuenta de futuras que anunció Massa, que deberán percibir los trabajadores formales y que se otorgará en partes iguales durante septiembre y octubre.

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos. Foto: Captura de video

Empresarios advierten las posibles presiones del Gobierno para tener que integrar “Precios Justos”

Entretanto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinmann alertó sobre presiones del Gobierno para entrar a “Precios Justos” a cambio de que le permitan a las empresas descontar de Cargas Patronales el bono a trabajadores.

Además, advirtió que al no conocerse el decreto existe el temor que los supuestos auxilios del Estado vía el no pago de las contribuciones patronales pueda ser a cambio de tener que ingresar al programa “Precios Justos” que impone que los aumentos de precios no superen el 5% mensual.

“No sabemos cómo va a funcionar y en muchos sectores puede ser que obliguen a integrar Precios Justos”, alertó Grinmann.

Habrá restricciones para comprar dólares para los que perciban el bono

Aquellos trabajadores en relación de dependencia que perciban la “suma fija” de $60.000 que anunció el Gobierno, quedarán inhabilitados para comprar dólares en el mercado cambiario.

La ministra explicó que esta medida se aplica para fomentar el consumo: “Pero efectivamente lo que nosotros queremos es que esto no vaya a la brecha, queremos que vaya a consumo”.