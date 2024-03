Diego Giuliano: “Si hay alguien que paró la hiperinflación, no es Milei: fue Massa”

Desde que perdió el balotaje contra Javier Milei, Sergio Massa se corrió de la escena política nacional y promovió una fuerte regeneración de su partido, el Frente Renovador, donde acaba de asumir como presidente el diputado y exministro de Transporte Diego Giuliano. A pesar de la reclusión del expostulante presidencial, su tropa cree que es “el mejor candidato”.

“A nuestro entender, Massa es el mejor candidato que tiene la Argentina para atravesar este proceso. Es decir, configura una alternativa”, remarcó Giuliano en una entrevista con este medio, donde consideró que su líder “es un dirigente irreemplazable en el escenario político argentino” y además fue quien “paró la hiperinflación”.

El santafesino sostuvo que Unión por la Patria “representa a todos los argentinos, a quienes nos votaron y a quienes no nos votaron, que hoy sienten una lesión directa en sus vidas” por las políticas del Gobierno. Además, reclamó la restitución del Fondo Compensador del Transporte del Interior.

El Frente Renovador renovó su conducción con un Massa corrido de la escena, ¿cómo hay que interpretarlo?

- En el cierre del congreso, Massa dejó muy claro el rumbo del Frente Renovador. Tenemos una vocación frentista, de diálogo permanente y de puentes tendidos con todas las fuerzas políticas que coincidimos en el mismo proyecto de país. Por eso el Frente Renovador siempre se ha sentido y es parte del movimiento nacional. Massa es el fundador y el líder político de ese partido. Cuando él decide que el presidente del partido sea yo y que la mesa ejecutiva esté integrada por cada una de las provincias, creo que da un paso adelante. Frente a actitudes de algunos dirigentes que intentan volver siempre a sus puestos partidarios, Massa muestra una actitud diferenciada de promover liderazgos territoriales. El planteo en el cierre del congreso fue que necesitamos liderazgos territoriales, necesitamos innovar y renovar dirigencia. Tenemos vocación de construir equipos y vamos hacia un partido que tiene que ser federal, paritario, plural y frentista.

Dijo que Massa “dio un paso adelante”, ¿significa que seguirá activo en la vida política?

- El activo más grande que tiene el Frente Renovador es la posición de Sergio Massa, que a nuestro entender es el mejor candidato que tiene la Argentina para atravesar este proceso. Es decir, Massa configura una alternativa. Un Massa que ha sido respetado por quienes lo votaron y también por algunos que no lo votaron y que han visto en él un líder muy sólido para lo que la Argentina necesita. Massa ganó la elección general por ocho puntos en todo el país, y eso es bastante inusual en gobiernos que han atravesado pandemias y sequías. Si hay alguien que paró la hiperinflación, no es Milei: fue Massa cuando asumió en 2022 como ministro de Economía en un momento tan difícil de la Argentina.

Entonces, ¿Massa sigue siendo una alternativa?

- Es un dirigente irreemplazable en el escenario político argentino.

Sergio Massa en el cierre del congreso del Frente Renovador donde se renovaron autoridades (Prensa Frente Renovador)

Realizaron el congreso el mismo día que el PJ, ¿fue un intento de mostrar autonomía?

- El Partido Justicialista y el Frente Renovador son partidos políticos distintos dentro de un mismo frente, Unión por la Patria. Nosotros somos parte del bloque Unión por la Patria en el Congreso. Eso es lo que está en el escenario real. Mientras tanto son partidos políticos distintos, que tienen sus propias autoridades, sus propias fisonomías. No quisimos hacer ningún contraste. Hay plazos que hay que cumplir y el Frente Renovador estaba al límite del tiempo para poder renovar sus autoridades.

¿Y cuál tiene que ser el rol de Unión por la Patria frente al Gobierno? ¿Oponerse a todo?

- ¿Por qué Unión por la Patria tiene sentido? Porque en la campaña electoral justamente Massa planteó el camino de la unidad nacional. Un concepto que algunos lo toman como algo romántico, idealista, pero que él lo planteó como una metodología concreta de resolver problemas. No es algo que se dice simbólicamente. La unión nacional es el camino metodológico para resolver los problemas de Argentina. Nosotros representamos a los 11 millones y medio de votos que obtuvo nuestra fórmula, pero también hoy ya representamos a todos los argentinos, a quienes nos votaron y a quienes no nos votaron, que hoy sienten una lesión directa en sus vidas, en sus economías, en las economías regionales, en las pymes, en las grandes empresas. No hay un sector (salvo los sectores concentrados y vinculados a las finanzas) que no haya sufrido una lesión en los últimos tres meses. No quedó ninguna variable económica en pie.

Sin embargo, la imagen el presidente sigue siendo buena, ¿cómo se explica?

- Buena parte de estas políticas son lideradas por (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger. Son los jinetes de este momento. El presidente, por supuesto, fue elegido recientemente. Y casi el 29% de la población lo votó tres veces, con lo cual todavía conserva eso. Pero hay mucha gente que cuando se le consulta no quiere ni hablar ahora. Algunos ya empiezan a tener un poco de vergüenza. La sociedad ha votado, y eso hay que respetarlo. El tema es cuando empiezan a impactar las políticas que se llevan adelante después. No es verdad que la Argentina estaba quebrada, o que ahora está bajando la inflación. Miremos la inflación de febrero de 2024-febrero de 2023: es el doble. Y la devaluación del 190%. Hoy el FMI le está pidiendo por favor al Gobierno que pare un poco la mano con el ajuste. No debe haber antecedentes.

¿Temen que se produzca un estallido social?

- Todavía hay niveles de contención muy fuertes en los municipios y en las provincias. Hoy los municipios y las provincias están sosteniendo lo que el Gobierno nacional abandonó. Desde los comedores, como está haciendo la provincia de Buenos Aires, hasta el sistema educativo. Y hay gobernadores, como (Axel) Kicillof, que no solamente sostienen, sino que además cooperan con otras provincias, como el caso de Santa Fe con el narcotráfico. Eso no pasaba desde el pacto de 1831.

Las nuevas autoridades del Frente Renovador, con Diego Giuliano a la cabeza (Prensa Frente Renovador)

Transporte

¿Hay posibilidades de que el Congreso avance en la restitución del Fondo Compensador del Transporte del Interior eliminado por el Gobierno?

- El Congreso tiene que restituirlo. Yo presenté un proyecto para crear un Fondo Federal de Transporte Automotor de Pasajeros por vía de una ley, a los efectos de que no pueda ser modificado. Todos sabemos la diferencia que hay entre el transporte que es responsabilidad propia de la Nación, que es el interjurisdiccional, del transporte de cada provincia, de cada ciudad, que es una materia no delegada. Pero sí hubo una tradición de un auxilio a ese transporte, para no distorsionar las tarifas de la manera en que se distorsionaron. En 2018, Mauricio Macri logró un consenso fiscal que firmaron todos los gobernadores de aquel momento por el que se eliminó el Fondo Compensador a cambio de otros ingresos a las provincias. Eso provocó una distorsión tremenda en la tarifa, porque las provincias quedan sueltas y el AMBA continúa subsidiado. En nuestra gestión aumentamos un 1.700% ese fondo desde 2020, pandemia mediante, hasta el 10 de diciembre del 2023.

¿Y qué pasa con la tarjeta SUBE?

- En nuestra gestión se hizo una expansión de la SUBE, que es la gran repartidora del subsidio. La tarjeta SUBE tenía beneficios sociales solamente para Buenos Aires; lo que hicimos nosotros fue expandirlo a todo el país. Córdoba fue la última provincia con la que firmamos SUBE antes de irnos de la gestión, y lo valoramos mucho, porque firmaron el convenio después de tanto tiempo. Claro que no pudieron todavía implementarlo. Pero es la SUBE la herramienta, porque le da trazabilidad al subsidio, permite distinguir a las personas de acuerdo a sus necesidades. Hoy la tenemos en 56 localidades de toda la Argentina. Esto requiere un acuerdo federal, pero lo que menos requiere es volver atrás y eliminar el Fondo Compensador.

En las elecciones se los acusó de hacer “campaña del miedo” con el tema de las tarifas del transporte, ¿tenían razón?

Yo en ese momento dije que a mi lo único que me da miedo es la dictadura. Lo otro es información. Nosotros dimos un dato: si le sacan el subsidio al transporte saldrá $700, y nos quedamos cortos, porque hoy un usuario de AMBA tiene un promedio de 2,7 viajes diarios, entonces ese usuario ya está en más de $700, y los usuarios del interior ya están en $700. No era miedo, era verdad.