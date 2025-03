Reapareció Sergio Massa y pidió la unidad en el peronismo: “Nuestra responsabilidad es construir una alterativa”

Sergio Massa reapareció en el congreso del Frente Renovador. Allí se refirió a la coyuntura actual del país y pidió la unidad del peronismo para construir una alternativa que le ponga un límite al actual gobierno. Pidió dejar para el debate interno los temas que no estén relacionados con las preocupaciones actuales de la sociedad. Y concentrar fuerzas en las elecciones legislativas 2025.

“Grábenselo en la cabeza, aunque tengamos que ceder algún lugar personal, nuestra responsabilidad es construir una alterativa que le ponga límite a este Gobierno. Y esto es para nosotros y para el resto de los sectores que integran nuestro espacio” analizó Sergio Massa.

En otro tramo de su discurso, indicó: “Perdimos mucha energía en la discusión interna alrededor de determinados derechos que después, a la hora de la discusión electoral, en la cabeza de la sociedad no tenían peso, no tenían valor. Esa es una discusión puertas adentro, para que no sea comidilla de los sectores que viven de nuestras internas, pero sí es una discusión que tenemos que dar”

Sergio Massa volvió a la escena política al participar de un congreso del Frente Renovador

El ex candidato a presidente habló sobre la actualidad del país y pidió consolidar la unidad en el peronismo para enfrentar en las elecciones legislativas al oficialismo.

Sergio Massa, en su discurso, analizó: “La motosierra no cayó en la casta, recortó a los jubilados y a la obra pública, que es la herramienta de transformación del interior argentino, porque no hay una mirada federal”